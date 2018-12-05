К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 5 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 5 декабря. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.30-14.00 — Мелиораторов, 4/2 13.30-17.00 -Сергеляхсское шоссе, 4, 5 км 09.00-16.00 — Пристанская, 16-65, 1, 2 Пристанская частично, 50 лет Советской Армии, 86-106 09.00-12.00 — Октябрьская, 27-29 с дробями, Тургенева, 2-6, 8, Ломоносова, 102-106 14.00-17.00 — Октябрьская, 27-29 с дробями, Тургенева, 2-6, 8, Ломоносова, 102-106 14.00-16.00 — Малая Марха частично 14.00-17.00 — Кузьмина, 26/2-34/3 09.00-12.00 — пер. Базовый частично, 8 Марта 63 09.00-17.00 — Заводская 2-20/1, Три Сосны, Бекетова 12-48 13.30-17.00 – Семилетки, 20-22, Жорницкого, 7/31, 46, Якутская, 21-29, Пионерская, 6/2, Намский тракт, 14 км. ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.30-10.30 — 31 квартал, В.Манчары, 30, 30/2, 49, 32/1, Бестужева-Марлинского, 36/2б, 36/1 09.30-10.30 — Можайского, 13 СК «Стерх» 10.00-11.00 — 171 квартал, Р.Зорге, 17/5, 17/6 14.00-16.00 — Кузьмина, 29/4, 29/1, 29, 29/2, 36, 30/2, Можайского, 13/6, 13/5, 13/4 — отключение теплоносителя и горячей воды: 09.00-12.00 — Каландаришвили, 40 с дробями, 38/4, 38/3, Петровского, 23/1, 23, 21/1 — отключение теплоносителя: 09.30-10.30 — Кржижановского, 4-32 13.00-15.00 — Сергеляхсское шоссе, 12 км, 3, 5, 7 с дробями 10.00-14.00 — Ленина, 2 10.00-11.00 — К.Цеткин, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 19/1, 25/1, Кальвица, 26/1, 26/2, 28/1, 30/1, 32/2, 30/3, 32/3, 32, Жорницкого, 2/3, 2, 4, 2/4. АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 09.30-11.30 — Каландаришвили, 9/1 10.00-12.00 — Покровский тракт, 5 км, Чернышевского, 99 по 118 с дробями — отключение теплоносителя: 10.00-12.00 — Заводская, 26, 26/2 — отключение котельной: 10.00-11.00 — Сергеляхсское ш. 11 км, 2, 3, 4, 5, 6, 6а 10.00-11.00 — Дружбы Народов, 1 — 11 с дробями, Октябрьская, 11,15,16,18,20,21, О.Кошевого, 57-76, Дзержинского, 1-10, Интернациональная. 1,2,7, 7А, Костюшко-Валюжанич, 2/1,2/2, Мостовиков, 2, Строда, 10/3А. Источник: якутск.рф.

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