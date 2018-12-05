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5 декабря 2018, 11:47
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К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 5 декабря

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 5 декабря.

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.30-14.00         — Мелиораторов, 4/2

13.30-17.00         -Сергеляхсское шоссе, 4, 5 км

09.00-16.00         — Пристанская, 16-65, 1, 2 Пристанская частично, 50 лет Советской Армии, 86-106

09.00-12.00         — Октябрьская, 27-29 с дробями, Тургенева, 2-6, 8, Ломоносова, 102-106

14.00-17.00         — Октябрьская, 27-29 с дробями, Тургенева, 2-6, 8, Ломоносова, 102-106

14.00-16.00         — Малая Марха частично

14.00-17.00         — Кузьмина, 26/2-34/3

09.00-12.00         — пер. Базовый частично, 8 Марта 63

09.00-17.00         — Заводская 2-20/1, Три Сосны, Бекетова 12-48

13.30-17.00 – Семилетки, 20-22, Жорницкого, 7/31, 46, Якутская, 21-29, Пионерская, 6/2, Намский тракт, 14 км.

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.30-10.30         — 31 квартал, В.Манчары, 30, 30/2, 49, 32/1, Бестужева-Марлинского, 36/2б, 36/1

09.30-10.30         — Можайского, 13 СК «Стерх»

10.00-11.00         — 171 квартал, Р.Зорге, 17/5, 17/6

14.00-16.00         — Кузьмина, 29/4, 29/1, 29, 29/2, 36, 30/2, Можайского, 13/6, 13/5, 13/4

— отключение теплоносителя и горячей воды:

09.00-12.00         — Каландаришвили, 40 с дробями, 38/4, 38/3, Петровского, 23/1, 23, 21/1

— отключение теплоносителя:

09.30-10.30         — Кржижановского, 4-32

13.00-15.00         — Сергеляхсское шоссе, 12 км, 3, 5, 7 с дробями

10.00-14.00         — Ленина, 2

10.00-11.00         — К.Цеткин, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 19/1, 25/1, Кальвица, 26/1, 26/2, 28/1, 30/1, 32/2, 30/3, 32/3, 32, Жорницкого, 2/3, 2, 4, 2/4.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

09.30-11.30         — Каландаришвили, 9/1

10.00-12.00         — Покровский тракт, 5 км, Чернышевского, 99 по 118 с дробями

— отключение теплоносителя:

10.00-12.00         — Заводская, 26, 26/2

— отключение котельной:

10.00-11.00         — Сергеляхсское ш. 11 км, 2, 3, 4, 5, 6, 6а

10.00-11.00         — Дружбы Народов, 1 — 11 с дробями, Октябрьская, 11,15,16,18,20,21, О.Кошевого, 57-76, Дзержинского, 1-10, Интернациональная. 1,2,7, 7А, Костюшко-Валюжанич, 2/1,2/2, Мостовиков, 2, Строда, 10/3А.

Источник: якутск.рф.
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