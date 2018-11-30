К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 30 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в пятницу, 30 ноября. АО «Сахатранснефтегаз» — отключение подачи газа: 08.30 — Пионерская, 40, 40/1, 42, 44, 46, 46/1 13.00-17.00 — по адресу З.Космодемьянской, 10/4: 17 жилых домов 09.00-13.00 — Красильникова, 4, 4/1, 4/3, пер. Зодчих 1 — снижение давления подачи газа: 09.00-12.00 — 4 жилых дома ДСК Север. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-16.00 — Птицефабрика частично 14.00-17.00 — Лермонтова, 102 09.00-16.00 — 1, 2 Пристанская частично, Пристанская 16-65, 50 лет Советской Армии 86-106 13.00-15.00 — Кузьмина,13-32/2 09.00-12.00 — Покровский тракт, 9 км, Хатын-Юряхское шоссе, 9 км 13.30-17.00 — Лонгинова, 22, Сергеляхсское шоссе, 10 км 09.00-17.00 — Билибина, 13/5-19/26, 1 База, 49/2, 92, 106, Ытык-Кюэль, Красильникова, 2/1б. ЯТЭЦ — отключение теплоносителя и горячей воды: 09.00-12.30 – Чиряева, 4, 6, 8, 10, Хабарова, 11, 11А, 13, Ленина, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/6, Дзержинского, 2, 4, 4/1 — отключение теплоносителя: 09.00-12.00 — П.Алексеева, 60/3, 62 с дробями, 64 с дробями. АО «Теплоэнергия» — отключение холодной воды: 10.00-12.00 — Борисовка, 12-32 — отключение горячей воды: 09.30-11.30 — Ленина, 23, 23/1 13.30-15.30 — Ленина, 27/1, Ярославского, 28 — отключение теплоносителя: 10.00-12.00 — Советская, 48 10.00-12.00 — Молодёжная, 11-23 13.30-15.30 — Заречная, 8-30 — отключение котельной: 10.00-11.30 — Космонавтов 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 9; Пионерская 32, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 40/1, 46/1, 48, 48/1, 50, 50/1, 52, 52/1; Якутская, 10, 14, 55, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63, 63/1, 67, 67/1, 69/1. Источник: якутск.рф.

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