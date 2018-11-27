К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 27 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 27ноября. ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.30-13.30 — Заводская, 2 — 20/1 09.00-12.00 — Лесная, 12 14.00-17.00 — 2 Набережная, 26/1 14.00-17.00 — Автодорожная, 40 — 42/2 09.00-12.00, 14.00-17.00 – Ойунского, 6 — 20/2, Каландаришвили, 26,26/1, 34,34/1, Петровского, 13, 17/3 09.00-12.00 — Автодорожная, 38/12 — 38/36 09.00-17.00 — Сергеляхсское поле частично, Автодорожная, 57,42/1, Красильникова, 6/4 — 15/11 13.30-17.00 — Очиченко, 45, Газовиков, 34, 54, Можайского, 60/4 — 79 09.00-12.00, 14.00-17.00 – Асямова, 19 — 29, Ф. Кона, 361А, Ногина, 10 — 33, Котенко ЯТЭЦ — отключение теплоносителя и горячего водоснабжения: 09.30-11.30 — Речников 18/1, 18,12, частный сектор — отключение теплоносителя: 09.30-11.30 — Кальвица, 7/1 09.50-12.00 — Пирогова, 8 09.00-12.00 — 66 квартал (старый) — отключение холодного водоснабжения: 09.00-12.00 — 70 квартал частично — отключение горячего водоснабжения: 09.30-11.00 — Курнатовского, 2/1, Кузьмина, 34,34/1,34/2,34/3,30/3,32/3,26/3А,Б, В, 32/4 АО «Сахатранснефтегаз» — отключение подачи газа: 09.00-12.00 — Гимеинская, 10, кв. 1, кв. 2 — снижение давления газа: 14.00-17.00 — по адресу Хоринский, 21: р-н «Красной Якутии». АО«Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10.00-12.00 — Лонгинова, 42/1,42/2,42/3,42/4, 42/5, 42/6 — отключение теплоносителя: 13.00-15.00 — пос. Табага 10.00-12.00 — Заречная, 4, 6 10.00-12.00 — Билибина, 12,12/1,12/2, 12/3 — отключение горячего водоснабжения: 09.30-11.30 — Кулаковского, 36. Источник: якутск.рф.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82