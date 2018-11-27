К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 27 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 27ноября.
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.30-13.30 — Заводская, 2 — 20/1
09.00-12.00 — Лесная, 12
14.00-17.00 — 2 Набережная, 26/1
14.00-17.00 — Автодорожная, 40 — 42/2
09.00-12.00, 14.00-17.00 – Ойунского, 6 — 20/2, Каландаришвили, 26,26/1, 34,34/1, Петровского, 13, 17/3
09.00-12.00 — Автодорожная, 38/12 — 38/36
09.00-17.00 — Сергеляхсское поле частично, Автодорожная, 57,42/1, Красильникова, 6/4 — 15/11
13.30-17.00 — Очиченко, 45, Газовиков, 34, 54, Можайского, 60/4 — 79
09.00-12.00, 14.00-17.00 – Асямова, 19 — 29, Ф. Кона, 361А, Ногина, 10 — 33, Котенко
ЯТЭЦ
— отключение теплоносителя и горячего водоснабжения:
09.30-11.30 — Речников 18/1, 18,12, частный сектор
— отключение теплоносителя:
09.30-11.30 — Кальвица, 7/1
09.50-12.00 — Пирогова, 8
09.00-12.00 — 66 квартал (старый)
— отключение холодного водоснабжения:
09.00-12.00 — 70 квартал частично
— отключение горячего водоснабжения:
09.30-11.00 — Курнатовского, 2/1, Кузьмина, 34,34/1,34/2,34/3,30/3,32/3,26/3А,Б, В, 32/4
АО «Сахатранснефтегаз»
— отключение подачи газа:
09.00-12.00 — Гимеинская, 10, кв. 1, кв. 2
— снижение давления газа:
14.00-17.00 — по адресу Хоринский, 21: р-н «Красной Якутии».
АО«Теплоэнергия»
— отключение холодного водоснабжения:
10.00-12.00 — Лонгинова, 42/1,42/2,42/3,42/4, 42/5, 42/6
— отключение теплоносителя:
13.00-15.00 — пос. Табага
10.00-12.00 — Заречная, 4, 6
10.00-12.00 — Билибина, 12,12/1,12/2, 12/3
— отключение горячего водоснабжения:
09.30-11.30 — Кулаковского, 36.