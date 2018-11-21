К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 21 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 21ноября. — отключение подачи газа 13.00 — 16.30 — ООО НПО «Мостовик», ИП «Семенов А.С.», ИП «ПлатоновА.В.», ООО «Дороги Олекмы» — снижение давления подачи газа 09.00 — 12.00 — Чернышевского 1/3, 1/6. 13.00 — 16.30 — Очиченко (частично). 09.00-12.30 — с отключением жилых домов И.Арбиты 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51. — отключение электроэнергии 09.00-12.00 — Сергеляхское шоссе 8 км. 14.00-17.00 — Маган Кирова 20. 09.00-12.00 — Х-Юряхское шоссе 6 км, Жорницкого 29. 13.30-17.00 — Набережная 5, Билибина 27/2. 09.00-12.00 — Северная 7. 14.00-17.00 — Жатайский тракт 1 км.,М.Марха частично. 09.00-17.00 — М.Марха частично, Б.Озеро, Маганский тракт 2 км., Набережная 89, Кольцевая 29/1 — 37/1, Автодорожная 28/1 — 28/14, Чкалова 31-52. — отключение хгвс 11.00-12.00 — П.Алексеева 21/5. 10.00-13.00 — Чиряева 8, 10, Хабарова 13. — отключение гвс 09.30-12.00 — 157 квартал полностью. — отключение теплоносителя 09.00-12.00 — Ленина 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, Ярославского 16, 18, 20, 22, Курашова 1/1, 6, 8. — отключение хвс 10.00-12.00 — Газовиков 16/1, 18, 18/1, 18/2, 21. — отключение гвс 10.00-12.00 — Космонавтов 9, 11, 11/1, 13/1, Аржакова 16; Ермолаева 28; Кирова 7/11, 7/2, 7/3, 7/4; Кулаковского 12, 4/1, 4/2, 4/3; Чернышевского 22/1, 22/2, 22/3; Ярославского 28, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/3, 39, 39/1, 41,Ленина, 35, 37. — отключение хгвс 10.00-12.00 — Ярославского 30/1, Октябрьская 1. — отключение теплоносителя 09.30-10.30 — Дежнева 75, 75/1, 75/5, 77, 77/1, 79, 79/1, 79/3, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 87, 87/1, 89/2, 91. 14.00-15.00 — Ильменская 58, Кочнева 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 59/1, 59/3, 59/4, Макаренко 1, 5, 6, 7, Парковая 31, 33, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 49/1, 50, 52, 63, Притузова 27, 31, 34, 36, Сосновая 20, 22, 24, 26, 28, 29. 10.00-12.00 — Дзержинского 1, 2, 3, 4, 9, 10, Борисовка 3. Источник: якутск.рф.

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