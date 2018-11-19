К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 ноября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 19 ноября. АО «Сахатранснефтегаз» — отключение подачи газа 09.00-12.00 — П.Алексеева 77, 79, Стадухина 80, 80/2, 82, 82/1, 82/2, 84, 86, 86/1, Парковая 14, Кочнева 9, 11, 13, 15, 17. — снижение давления подачи газа 13.00-17.00 — СОТ «Искра», Х-Юрях частично с отключением Х-Юряхское шоссе Л-7, Н-12. — отключение электроэнергии 09.30-13.00 — И.Орбита 1-7/1. 14.00-17.00 — Лонгинова частично. 09.00-12.00 — Заречная частично.» 13.30-17.00 — Сергеляхсское шоссе 4, 5 км.» 09.00-17.00 — Х-Юряхское шоссе 6 км.частично..» 13.30-17.00 — Газовиков 26, Маганский тракт 2 км.частично, Б.Озеро частично.» 09.00-12.00 — Жатайская 4-29, Х-Юряхское шоссе 9 км.,М.Марха частично, СОТ Буянг. — отключение хвс 09.00-12.00 — 140 квартал, Дзержинского 26/4, 26/9, Ф.Попова 23, 25, 27. — отключение т/носителя 10.00-12.00 — Энергетиков 5,6,7, Экспериментальная 7А, Билибина 42/4, Сергеляхсское шоссе 11 км. 2,3,4,5,6,6а. Источник: якутск.рф.

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