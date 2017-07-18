К-поп группа UREKA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 

Поздно ночью, 12 июля из Сеула в аэропорт Якутска прилетела набирающая известность в Азии к-pop группа «UREKA», где ее встретили организаторы и многочисленные поклонники музыкального коллектива.

По словам поклонников, группа успешно завоевывает азиатский рынок шоу – бизнеса, где их называют корейскими «Spice Girls», и то, что они согласились приехать в наш город, является невероятным везением и счастьем для якутской молодежи.

Девчонок из «UREKA» обрадовало, что, несмотря на задержку рейса на час, все фанаты остались, не разошлись по домам, поэтому они сфотографировались со всеми на память, а затем организаторы отвезли на гостиницу на лимузине.

Утром после завтрака группа встретилась и познакомилась поближе с ребятами из Саха-корейского k-pop лагеря, наши ребята их поприветствовали хором на корейском и якутском языках под руководством известного хореографа Якутии Афанасия АФАНАСЬЕВА, гостьи же подарили им выступление своего хитового номера.

15 июля в СК «Юность» состоялся концерт группы, собрав многочисленных фанатов и любителей корейской музыки.

Девчонки также встретились со своими поклонниками в школе №2 и Досуговом Центре «Мандарин», устроив фан – встречи с автограф — сессией.

Группа дала эксклюзивное интервью специально для ИА «Sakhalife».

— Как Вас зовут и по сколько Вам лет?

— Чани, Даён, Юна, Лайн. Нам от 23 до 27. А кому сколько, пусть угадают ваши читатели (смеются).

— Вы о себе громко заявляете в Азии, мгновенно становясь к-поп айдолами. Как приняли предложение посетить наш город?

— Якутск – такой же город, как и остальные, ни чем не хуже, для нас странно, что многие местные удивляются, мол, зачем сюда приехали. Организация на высоком уровне, ребята молодцы. Концерт прошел очень хорошо.

Еще мы сняли клип, режиссером которого выступил Константин ТИМОФЕЕВ. Он – гениальный! Уверены, что клип станет хитом не только в Якутске, но и по всему миру!

— Вы также работали в якутском к-поп лагере. Как Вам наши дети?

— Дети очень веселые и открытие, безумно талантливые. Очень рады, что удалось с ними пообщаться и поработать.

— Что подарили поклонники?

— О, подарков очень много! Сувениры, рисунки, сладости. Кстати, спасибо тебе за ювелирные украшения в национальном стиле. Это очень мило!

— Приедете ли к нам еще?

— Конечно! Планируем в сентябре. Так что, не теряйте нас! Файтинг!

Толлуман БАРАШКОВ, Евгений ПАВЛОВ, организаторы приезда группы, компания «Алгысфильм»:

Мы очень рады, что состоялся их приезд. Хотели бы поблагодарить всех наших спонсоров, друзей, сотрудников, воспитанников лагеря, их родителей и конечно же, наших зрителей, а также всех, кто всячески нам помогал в реализации данного проекта. Результатом данной работы будет совместный клип, который снимает лучший клипмейкер республики Константин ТИМОФЕЕВ. Съемочный процесс закончился, снимали в местностях «Чочур Муран», «Ус Хатын» и на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. думаем, что он скоро появится на свет. Ждите его презентацию! Как клип выйдет, будем его транслировать по странам Азии и конечно же, по Якутии. В дальнейших планах у нас еще больше новых проектов, как и с группами «DoubleEight», которая приезжала к нам этой весной и «UREKA», но и еще с другими корейскими айдолами».

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