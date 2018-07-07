К осени новый водозабор Якутска будет готов к запуску

Строительство водозаборных и водоочистных сооружений города Якутска на завершающей стадии. Общая готовность объекта составляет 92 %. К осени новый водозабор будет готов к запуску и чистая питьевая вода поступит в дома жителей столицы республики.

6 июля первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников и министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов проинспектировали ход строительства водозабора.

Они посетили станцию первого подъема, электролизную, здание реагентного хозяйства и станцию водоочистки. В ходе осмотра участникам правительственной делегации была продемонстрирована работа пневмозавесы на водозаборе, предназначенной для защиты от ледяной шуги и рыб. Насосная станция снабжена автоматизацией.

По словам генерального директора АО «Водоканал» Гаврила Левина, на сегодняшний день завершен первый этап пуско-наладочных работ – проведены индивидуальные испытания технологического оборудования в насосной станции 1-го подъема, очистной станции. Со следующей недели генеральный подрядчик «TAHALConsultingEngineersLtd» приступит к комплексным испытаниям строящего объекта.

Сейчас в водоприемном ковше установлена плавучая насосная станция, благодаря которой качество подаваемой воды на данный момент намного улучшилось.

Руководитель проекта компании «TAHAL Consulting Engineers Ltd» Валерий Шельман отметил, что полностью смонтировано технологическое оборудование и для завершения строительства объекта осталось провести электромонтажные, пуско-наладочные работы и мероприятия по благоустройству территории строящегося водозабора.

По итогам осмотра, Алексей Колодезников отметил опережающий ход строительства социально важного объекта.

Отметим, что строительство водозаборных и водоочистных сооружений города Якутска решит проблему обеспечения качественным питьевым водоснабжением и является одним из самых крупных объектов по водоснабжению на Дальнем Востоке.