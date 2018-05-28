К охране окружающей среды в «ЯТЭК» серьезный подход – эксперт

Вопросами экологии и охраны окружающей среды в ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» занимается маленький сплоченный коллектив отдела экологического надзора, который возглавляет Алексей СПИРИДОНОВ. С 2009 года ведущим специалистом отдела трудится выпускница РГУ нефти и газа им. Губкина, энергичный и исполнительный работник Майя ОКОНЕШНИКОВА.

Старт со школы Алексеевой

Свой счастливый билет уроженка села Павловск Мегино-Кангаласского района Майя Оконешникова вытащила, когда перевелась в седьмом классе в школу Нины АЛЕКСЕЕВОЙ.

Наверное, многие помнят, как создание уникальной экспериментальной школы в свое время произвело фурор в нашем обществе. Дети за несколько лет успешно проходили полный курс средней школы и в 13-14 лет получали аттестат зрелости.

В такое продвинутое учебное заведение поступила и наша героиня Майя. Так как к моменту перевода ей уже исполнилось 14, школу она закончила в 17 лет.

Ориентированные на точные науки, педагоги продвинутой школы с первых занятий дают своим ученикам установку – стремиться получить хорошее образование и выбирать те профессии, которые будут востребованы в будущем. Для Майи химия всегда была любимым предметом. Кроме «пятерок» других отметок по обожаемой химии девочка никогда не получала. Увидев ее способности, учителя ориентировали ее, ни много ни мало, на такой престижный вуз как Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина.

Задав высокую планку, педагоги верили – наши ученики смогут многое, и поступить в центральные вузы, и успешно окончить их, а затем быть востребованными специалистами.

Так и получилось. Огромную поддержку школьникам оказал Департамент по подготовке, расстановке кадров РС(Я). В те годы он заключал договоры с ведущими вузами страны. Выпускники школ еще глубокой зимой сдавали вступительные экзамены в центральные высшие учебные заведения, причем прямо на месте – в Якутске.

Здравствуй, Москва!

Майя поступала не одна. Три отборочных тура прошел весь класс. До победного финала дошли 15 смелых и удачливых. А потом – здравствуй, Москва! Майю зачислили на факультет «инженер по охране окружающей среды», специальность – «инженер-эколог».



— Не было боязно переезжать в Москву? – спрашиваю мою собеседницу.

— Не-ет! Наоборот, было так интересно! – улыбается Майя. – Оказаться в мегаполисе, в самом сердце России – это здорово. Первым делом нас поселили в общежитии, мы обустраивались, а потом окунулись в студенческую жизнь. Учеба у московских преподавателей – это вообще отдельная тема. Рассказывать про Москву могу долго. На практику я приезжала в Якутск, заключила трехсторонний договор с компанией «Якутгазпром», которая спустя какое-то время стала «Якутской топливно-энергетической компанией». После третьего и четвертого курсов приезжала на предприятие. Ближе к защите диплома я уже знала, что буду работать в «ЯТЭК» – меня пригласили в ставшее родным предприятие.

Дружный коллектив «ЯТЭКа»

Так, Майя Оконешникова в 2009 году стала штатным сотрудником «Якутской топливно-энергетической компании». Молодого специалиста буквально на следующий день отправили в Кызыл-Сыр Вилюйского района. Интересуюсь – не сложно было после Первопрестольной переехать в маленький поселок на краю земли?

— Конечно, сложно. После Москвы начинать жить в маленьком населенном пункте тяжело. Но я с головой окунулась в работу. Спасал еще и коллектив – очень хорошие люди, которые помогали мне не только по работе.



В Кызыл-Сыре Майя Оконешникова проработала целых шесть лет, прежде чем ее перевели в офис в Якутске. И вновь – удача! Здесь ей посчастливилось трудиться в отделе под началом Алексея Ивановича Спиридонова. Главный специалист Валентина Семеновна ТРОФИМОВА всегда готова помочь молодому специалисту советом и поддержкой.

Экология – дело серьезное



— Работы очень много, — продолжает Майя Михайловна. – Занимаемся мониторингом показателей по окружающей среде – берем пробы воды, воздуха, земли. С этим в «ЯТЭК» очень строго. На контроле выбросы отходов, загрязнение атмосферы, водоохранной зоны. Не должно быть никаких вмешательств в природу. Производство должно быть абсолютно чистым. Тем более законодательстве в сфере охраны окружающей среды постоянно меняется, с каждым годом идет все более ужесточение.

Родители Майи по сей день живут в селе Павловск Мегино-Кангалаского района. Они гордятся, что любимая дочь получила отличное образование, востребована как хороший специалист, трудится в таком крупном предприятии как «ЯТЭК», занимается серьезным делом, внося свой вклад в экономику республики.

