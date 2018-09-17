К новым победам

Команда КВН «Крайне Северные» из поселка Кысыл-Сыр будет защищать честь республики на 8-м Международном фестивале детских команд КВН, который состоится с 18 по 25 сентября в Анапе. Бессменным спонсором команды является компания «ЯТЭК».

Команда КВН «Крайне Северные» во главе с руководителем Андреем Бережновым отправится для участия в отборочном этапе. По итогам 8-го Международного фестиваля детских команд КВН будут определены участники телевизионного сезона Всероссийской юниор лиги КВН в Москве. Ребята из команды «Крайне Северные» подготовили новое выступление и приветствие. Работа шла активно, все очень старались и вкладывали максимум сил и творческой энергии. Приедут команды со всей России и ближнего зарубежья, всего в отборочных состязаниях будет участвовать более 70 команд – как опытные и именитые, так и новички.

«ЯТЭК» поддерживает команду «Крайне Северные» с самого ее основания, на протяжении нескольких лет. «Для нас важно, что у ребят есть желание развиваться, расти в творческом плане. Они своим примером доказывают — если чего-то хотеть и стремиться к победе, то все обязательно получится. И для того, чтобы добиться успеха вовсе не обязательно жить в столице или крупном мегаполисе. Очень болеем за них и желаем успешного выступления», — отметил директор по управлению персоналом компании «ЯТЭК» Олег Мадудов.

Напомним, в телевизионной версии игр Юниор лиги КВН «Крайне Северные» — единственная команда из Республики Саха (Якутия). Ее руководитель – Андрей Бережнов в прошлом сам активный участник игр КВН, сейчас работает в компании «ЯТЭК», на производстве в Кысыл-Сыре. В прошлом году команда очень успешно выступала на всероссийском уровне, ребята вышли в финал и завоевали место в пятерке сильнейших команд во всей России.

«Мы очень удалены географически от больших городов, что требует больших финансовых затрат. И без поддержки ОАО «ЯТЭК» мы бы не добились таких высот. Благодарны за постоянную поддержку, за возможность принимать участие в таких больших проектах. Это очень важно — своим примером показывать другим детям, что благодаря поддержке взрослых, мы можем быть кем захотим. Хотим показать всей России, что на далеком севере, в маленьком рабочем поселке есть талантливые дети. И очень хотим, чтобы наши земляки нами гордились», — отметил руководитель команды «Крайне Северные» Андрей Бережнов.