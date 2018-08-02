К новому учебному году в Якутске ремонтируются объекты образования

Городскими властями решается одна из насущных задач в сфере образования — обеспечение школ столицы дополнительными учебными местами. В настоящее время идут ремонтные работы сразу в нескольких объектах образования.

Ежегодно количество детей в общеобразовательных учреждениях города Якутска увеличивается, в минувшем 2017-2018 учебном году насчитывалось 42 тысячи учащихся, а в следующем году, по предварительным данным, число школьников возрастет более, чем на тысячу. Несмотря на то, что сейчас идет строительство 4 новых школ — СОШ № 6, СОШ № 25, «Айыы кыһата» и СОШ № 35, мест все равно не хватает. В связи с этим, остро стоит вопрос выкупа площадей для открытия дополнительных учебных мест.

31 июля исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска по развитию территорий Сергей Игнатенко проинспектировал ход ремонта зданий, где ужек новому учебному году открываются дополнительные учебные площади.

В Губинском округе был проверен ход перепланировки 8 корпуса 203 микрорайона, где более 700 кв. метров второго этажа здания жилого дома отдан застройщикомпод школьные места. Все помещения приводятся в соответствие санитарным и противопожарным нормам.Здесь будет создано 120 учебных мест для учащихся СОШ № 33.

В Центральном округе было осмотрено здание Якутского педагогического колледжа по ул. Орджоникидзе, 3, где проводится ремонт для создания 150 учебных мест для начальной школы.

По адресу Кирова, 15 идет капитальный ремонт для учащихся Технического лицея и создания на первом этаже дополнительных мест для начальных классов СОШ № 17. Здание, находящееся ранее в республиканской собственности, передано в безвозмездное пользование городу. Общая оценка стоимости по капитальному ремонту и оснащению здания лицея составила 18 млн. рублей, из них 15 млн. рублей предусмотрено на ремонт, 3 млн. рублей – на оснащение необходимым оборудованием.

В Сайсарском округе по ул.Чайковского, 117/2 в настоящее время идут работы по реконструкции помещения для создания 240 учебных мест для СОШ № 25 и СОШ № 20.

В ходе объезда было отмечено, что все ремонтные работы идут по плану. Новые объекты образования будут введены в сентябре текущего года.