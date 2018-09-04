«Көмүс күһүн» в Нюрбинском районе

Искра грандиозного литературного события России, масштабного праздника Книги и Чтения – книжного фестиваля «Красная площадь», который ежегодно проводится в самом сердце Москвы, долетела теперь и до северного края нашей необъятной страны, разжигая в сердцах любовь к книге и чтению, неся в себе идею сохранения языка и литературы. Так, уже второй раз прошел с большим размахом Республиканский книжный фестиваль «Ааҕар Саха сирэ / Читающая Якутия» на главной площади столицы Якутии, а в прошлом году книжный фестиваль состоялся в Оленекском районе.

Этой осенью МКУ «Департамент культуры» Нюрбинского района при участии Национальной издательской компании «Бичик» имени С.А. Новгородова проводит в Нюрбинском районе 7 и 8 сентября первый литературно-книжный фестиваль «Көмүс күһүн» (Золотая осень). Фестиваль будет посвящен светлой памяти первой якутской женщины поэта Варвары Потаповой, известного драматурга, писателя И.А. Дмитриева-Сиэн Чолбодук, ученого, философа, поэта К.Д. Уткина-Нүһүлгэн и приурочен к 45-летию песни «Ньурба Вальса» на стихи Н.И. Харитонова-Николая Чуор.

В эти дни жителей и гостей района ждут интересные встречи, литературный марафон «Аһаҕас микрофон», выставочные экспозиции, книжная выставка-ярмарка«Ааҕар иэйии алыптаах эйгэтэ», презентации книжных новинок и др. На фестивале состоятся выставки«Сүүлүскэй – норкуом», приуроченная к 110-летию со дня рождения государственного, общественного деятеля С.С.Сюльского, и «Олох тыыннаах ырыатын – удьуордарбар истэбин», посвященная известному ученому, поэту К.Д. Уткину-Нүһүлгэн. В родном наслеге Семена Сюльского состоится возложение памятного «Вечного камня» к 110-летию со дня рождения деятеля. Также состоится премьера документального фильма «Сүүлүскэй норкуом».

Почетными гостями фестиваля выступят: народный поэт, председатель Союза писателей Республики Саха (Якутия) Иван Мигалкин, член Союза журналистов РФ, лауреат премии Союза журналистов РС(Я) «Золотое перо», лауреат Государственной премии РС(Я) в области журналистики, заслуженный работник культуры РС(Я), член Союза писателей России Евдокия Иринцеева — Огдо, главный редактор АО НИК «Бичик» им. С.А.Новгородова, заслуженный работник культуры хозяйства РС(Я), Валерий Луковцев, генеральный директор АО НИК «Бичик» им. С.А.Новгородова, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) Август Егоров.

Дорогие жители и гости Нюрбинского района! Приглашаем вас на Первый литературно-книжный фестиваль «Көмүс күһүн» (Золотая осень). Просим принять самое активное участие.