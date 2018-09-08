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8 сентября 2018, 17:44
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К Дню города появился новый арт-объект «Я люблю Якутск!»

К Дню города появился новый арт-объект «Я люблю Якутск!»

Якутск продолжает преображаться к празднованию своего 386-летия.  В субботу 8 сентября в сквере Московский Центрального округа открылся новый очень интересный и функциональный арт-объект. Необычная, и в то же время удобная мега лавка с символикой «Я люблю Якутск», стала подарком для жителей и гостей столицы к Дню города.

В торжественном открытии приняли участие исполняющий обязанности главы города Дмитрий Садовников, главный архитектор города Ирина Алексеева, руководитель Управления Центрального округа Олег Неустроев, предприниматели, неравнодушные горожане.

Отметим, что в 2017 году Окружная администрация объявила конкурс на лучшую инсталляцию «Я люблю Якутск!» победителями которого стали молодые архитекторы компании «Восток+».

«Сегодня мы открываем качественный пример современного преобразования комфортной городской среды. Открытие объекта стало возможным благодаря совместной работе архитекторов с партнёрами проекта, управления Центрального округа и предпринимателями. Важно, что арт-объект выполнен малыми средствами, но отличает его прежде всего профессиональный подход. Молодые архитекторы предложили не просто арт-объект, а прежде всего функциональную вещь, которая при этом имеет совершенно иной современный облик. Уже доказано, что одним из простейших факторов качественной городской среды, является количество сэлфи на объектах. Мега лавка уже нравится населению, мы видим, что в любимом горожанами Московском сквере появилось ещё одно место для отдыха, красивое и удобное. Подобные объекты мы планируем открывать и дальше в различных округах Якутска», — отметила главный архитектор города Ирина Алексеева.

Основу конструкции составляет металлокаркас, обшитый деревом. На изготовление ушло более одной тысячи деревянных деталей. Функциональная деревянная конструкция растянулась в длину на десять метров.

«Прекрасная скамейка! Нам очень понравилась. Открытие конструкции стало подарком для наших жителей. Надеюсь, что арт-объект прослужит долго и станет любимым местом горожан и туристов», — поделилась горожанка Алена Корнилова.

Организаторы проекта уверены, что новый арт-объект порадует жителей не только своей функциональностью, но и появится в фотоальбоме каждого из нас.

Источник: Якутск.рф
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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