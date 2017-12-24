К 95-летию I Всеякутского учредительного съезда Советов откроется музей парламентаризма Якутии

25 декабря 2017 года в Государственном театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллона в 18.00 часов состоится торжественное собрание Государственного Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и общественности республики, посвященное 95-летию I Всеякутского учредительного съезда Советов.

В рамках мероприятий, приуроченных к памятной дате, сегодня, 24 декабря 2017 года, в Саха академическом театре имени П.А. Ойунского представят премьеру спектакля «Республика» по пьесе драматурга Дмитрия Наумова.

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 25 декабря в 11.00 часов торжественно откроют музей парламентаризма республики.

Напомним, I Всеякутский учредительный съезд Советов проходил в Якутске с 27 декабря 1922 года по 19 января 1923 года. В работе съезда приняли участие 102 делегата.

В повестку Съезда вошли следующие вопросы:

1) Международное и внутреннее положение ЯАССР (доклад Карла Байкалова).

2) Отчеты Ревкома и ОНК ЯАССР (доклады Платона Ойунского и Исидора Барахова).

3) Хозяйственное положение ЯАССР (доклад А.Л. Бахсырова).

4) Единый натуральный налог (доклад А.Л. Бахсырова).

5) Бюджет ЯАССР (доклад А.А. Семенова).

6) Конструкция органов Советской власти (доклад А.Д. Стефанюка).

7) Земельный вопрос в Якутии (доклад А.А. Назарова).

8) Задачи народного просвещения ЯАССР (доклад С.Н. Донского).

9) О деятельности Наркомата юстиции (доклад С.М. Аржакова).

11) Отчет управления здравоохранения (доклад И.Н. Скрябина).

12) О местном транспорте (доклад Г.А. Бушуева).

13) Выборы ЯЦИК.

I Всеякутский учредительный съезд Советов имел огромное историческое значение в формировании и развитии государственности Якутии, плодотворной деятельности советских представительных органов власти, в политическом, социально-экономическом, национально-культурном развитии республики в ХХ веке.

Съезд законодательно закрепил образование Якутской АССР в составе РСФСР, определил, что высшим органом государственной власти в республике и гарантом суверенитета народа является Всеякутский съезд Советов, созываемый один раз в год, утвердил основные положения конструкции высших представительных, законодательных, исполнительных и контролирующих органов власти в республике, избрал Центральный Исполнительный комитет Якутской АССР как высший орган государственной власти между Всеякутскими съездами.

Утвержденные на съезде «Основные положения конструкции Всеякутского съезда Советов трудящихся и красноармейских депутатов, ЯЦИК, его Президиума, СНК и о разграничениях их прерогатив и деятельности» послужили основой для будущей Конституции ЯАССР, утверждённой на III съезде Советов ЯАССР в начале 1925 года.

Всего с 1922 по 1937 годы было созвано девять съездов Советов. Второй съезд состоялся с 10 по15 декабря 1923 года, третий – в декабре 1924 года, четвертый – в феврале 1926 года, пятый – в феврале 1927 года, шестой – в феврале-марте 1929 года, седьмой – в январе-феврале 1931 года, восьмой – в 1935 году, девятый – в 1937 году.

С 1937 года вместо Всеякутских съездов Советов в соответствии с новой Конституцией республики высшим органом государственной власти Якутской АССР стал Верховный Совет.