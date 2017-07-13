К 50-летию газификации Якутии: Жизненная артерия республики

Магистральный газопровод Кысыл-Сыр – Якутск

После завершения строительства первого в мире газопровода на вечной мерзлоте настал черед транспортировать по нему добытый газ, надежно содержать его и обеспечивать безопасность на всем его 310-километровом протяжении. Для решения этих стратегических задач была создана линейно-эксплуатационная служба в составе Якутского газопромыслового управления. Правопреемником службы впоследствии стало ЛПУМГ (Линейно-производственное управление магистральных газопроводов).

Цифры и факты

Линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) было создано в составе и на балансе ПО «Якутгазпром» в 1976г. ЛПУМГу были подчинены ЛЭС в г. Якутске, ЛЭС в п. Промышленном, служба телемеханики и связи, газораспределительная станция города Якутска.

Название предприятия с годами менялось, но суть работы остается до сей поры такой же. Ныне это Линейно-производственное управление магистральных газопроводов – в составе АО «Сахатранснефтегаз».

Вспоминает Максим Константинович Черемкин (ветеран труда, отличник газовой промышленности СССР, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), в 1998-2003 гг . – гл. инженер ОАО Якутгазпром; начальник линейно-эксплуатационной службы ЛПУМГ (период работы в ЛПМУГ с 1976 –1985 гг.): “Линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) образовано весной 1976 года на базе линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). Службой с момента создания руководил Федоров Владислав Филиппович – добрейший человек, прекрасный специалист, человек первым начавший эксплуатацию магистрального газопровода Таас-Тумус-Якутск-Покровск, ГРС г. Якутска и пос. Покровска. Его жена, Тамара Васильевна Федорова, работала в отделе материально-технического снабжения Якутского управления по добыче и транспорту газа (ЯУДТГ).

Первым начальником ЛПУМГ приказом директора ПО «Якутгазпром» Бак Василия Васильевича был назначен Алексеенко Василий Иванович, работавший до этого начальником, главным инженером Якутского газопромыслового управления и ЯУДТГ, затем до перехода в ЛПУМГ в 1975-1976 г.г. начальником ПТО объединения. Хочу подчеркнуть, что Алексеенко Василий Иванович – это один из тех людей, кто стоял у истоков создания газовой промышленности Якутии. Мне довелось работать с ним вместе сначала в ПТО, впоследствии с 1976 по 1980 годы, когда создавали ЛПУМГ. Осенью в сентябре 1976 г. по его приглашению перешел на работу в ЛПУМГ. Василий Иванович был одним из моих наставников, великолепный специалист. К сожалению, жизненный путь Алексеенко В.И. трагически оборвался очень рано.

В ЛПУМГе я проработал 9 лет в качестве старшего инженера-технолога, начальника ЛЭС и старшего мастера ГРС. Какое было положение дел в 1976 году в транспорте газа, когда создавали ЛПУМГ? В ведении ЛЭС уже находились: магистральные газопроводы Таас-Тумус-Якутск, Якутск-Покровск; газопроводы-отводы на с.с. Табага, Кобяй и Маган; газораспределительные станции г. Якутска, пос. Покровск и с.с. Табага и Кобяй. Также, помимо выполнения основных функций по обеспечению надежного газоснабжения потребителей газом, на ЛПУМГ было возложено обслуживание трех 12-ти квартирных жилых домов на 2-м квартале города, двух 32-х кв. жилых домов на ул. Стадухина и все жилые дома в пос. Газовиков. Эта несвойственная для газотранспортной организации работа была серьезной помехой, ведь выполнение коммунальных услуг отнимало много времени, отвлекались материально-технические ресурсы. Так продолжалось до 1983 года, когда, наконец-то, было образовано при объединении специализированное хозяйство – участок ЖКХ.

В первое время существования ЛПУМГа штат ИТР был таким: начальник – Алексеенко Василий Иванович, заместитель начальника-начальник ЛЭС – Шкидин Петр Евстафьевич, старший инженер-технолог – Черемкин Максим Константинович, мастер ЛЭС – Веприк Валерий Васильевич, инспектор по кадрам – Назаренко Лидия Сергеевна. После Алексеенко В.И. с 1980 года начальником ЛПУМГ назначен Коротков Валерий Власьевич, работавший до этого начальником Мастахского промысла, заместителем – Ясиновский Олег Алексеевич. Постепенно кадровый состав обновлялся, приходили новые специалисты, по мере ввода новых объектов штат расширялся.

В 1976 году в ЛПУМГе в наличии имелась следующая автотехника и механизмы – один УРАЛ-375 (будка), один ГАЗ-66 (будка), один УАЗ-469, два ГТТ, один бульдозер С-100, один трубоукладчик, два передвижных сварочных агрегата типа АДД. Вот такое хозяйство и было. Со временем, благодаря настойчивости руководителей управления и поддержке главного инженера объединения Болонова В.Е., также содействию инспекторов Томской газотехнической инспекции, обеспеченность ЛПУМГа техникой, механизмами и средствами малой механизации на порядок расширилась и стало намного легче, полнее и оперативно выполнять возложенные на ЛПУМГ производственные задачи.

Считаю необходимым вспомнить работников-специалистов ЛПУМГа, с кем я работал бок о бок все эти 9 лет. Совместная работа и общение с ними, мне, молодому специалисту, дали много полезного. Они были все разными по характеру, каждый со своими положительными чертами и недостатками, работали по мере своих возможностей и способностей. Особо надо подчеркнуть следующее – их профессиональная подготовка, поддержка друг друга проявлялась в трудных ситуациях, особенно это я видел в период ликвидации аварий на объектах или при выполнении особо важных производственных заданий. А таких случаев было предостаточно. Вот они славная плеяда рабочих тех времен: слесари-ремонтники и линейные трубопроводчики – Черных Н.А., Линейцев В.И., Бурмистров В.Н., Артемьев А.Г., Курбатов Г.С. и др.; газоэлектросварщики – Козлов А.Н., Игнатович Б.Н., Бойков И.Ф., Яковлев К.Н.; водители – Колесов В.Г., Дубинин Н.Т., Кацай В.Н., Кушнарев С.С., Кулаков Б.Н., Чемпалов Ю.П., Ряписов В.И., Синельников В.А., Кондрашевский А.А., Кондрашевский В.А.; машинисты – Петросян В.С., Курейчик А.Ф.; столяр – Бочаров Н.Н.; маляр-штукатур – Кудрин Р.; операторы ГРС – Сокольников В.С., Кравченко В.Н., Полозова Н.А., Сагитова Л.М., Анатолий и Галина Софроновы (Покровск), Александр и Надежда Черных (Табага) и др.; слесари КИПиА – Рахимов О.С., Радаев А.Е.; связисты – Соколов В.А., Дудкин М.Ф., Вишняков Д.И., Попов Н.П. и др. Из этих людей особо хочу выделить Николая Черных и Вячеслава Сокольникова – они в ЛЭСе пользовались заслуженным авторитетом и уважением коллег. Казалось, что для них не существовало понятия невозможного – умели делать все для выхода из трудных ситуаций. Приведу только один эпизод. В 1983-1984 годах они своими руками по своим схемам сделали техническое изделие «Устройство для врезки в газопровод под давлением». Используя данное новшество, по всей трассе газопровода Мастах-Берге-Якутск, были врезаны 7 конденсатоотводчиков для отвода газового конденсата с низких точек газопровода. Благодаря применению этого устройства значительно было уменьшено попадание газового конденсата в городские газовые сети.

Годы работы в ЛПУМГе дали мне навыки и качества производственника, но самое главное – здесь я прошел школу жизни, очередной этап, чтоб стать настоящим газовиком».

В те годы на всем участке прохождения магистрали в глухой тайге были созданы пять опорных пунктов контроля газопровода, которые служат и сейчас. На опорных пунктах живут и работают линейные трубопроводчики, следящие за состоянием запорной арматуры и контролирующие подачу газа низкого давления. На этих же опорных пунктах базируются бригады ремонтников, которые выезжают из Якутска. В состав такой бригады в 1978 году слесарем-ремонтником приняли молодого специалиста Владимира Линейцева.

Владимир, проходивший вдоль и поперек по трассе газопровода уже 39 лет, знает его как свои пять пальцев, и встречает 50-летний юбилей газификации в строю. «Ударник XI пятилетки», «Ударник коммунистического труда», победитель соцсоревнований, «Отличник газовой промышленности», обладатель медали «За трудовые отличия» Владимир Линейцев был на всех сложных монтажных и ликвидационных работах: «Тогда у нас из инструментов-то было всего напильник, молоток, зубила, все вручную делали, откапывали газопровод из траншеи тоже вручную. А сейчас намного проще. Выезжали на трассу и могли оставаться там месяцами, проверяя и ремонтируя магистраль. Бывали и аварии, и много, конечно, всего бывало. Нитка магистрали тогда была всего одна, если происходила авария, весь город зависел от этой бригады. Дорог вдоль трассы не было. Магистраль проходит по бездорожью: летом только на вездеходах, вертолетах можно добраться, а зимой – на УРАЛах. В 1987 году взорвался газопровод из-за гидратной пробки, около 4 км разорвало. Это случилось в 174 км от Якутска. Все отремонтировали в срок. Постоянно следим за состоянием магистралей: сезонно происходит очистка крановых узловых, ревизия кранов, отсыпка лежневки, осмотр вантовых переходов …много всего». У Владимира Линейцева, про которого говорят, что любую технику заведет, сын вырос на трассе, «пацаном возил с собой вдоль газопровода». А сейчас Андрей Линейцев работает вместе с отцом в одном подразделении и продолжает славную традицию рода.

Отсутствие лежневой дороги в те годы вдоль трассы газопровода, мостов через ручьи и реки затрудняло эксплуатацию линейной части газопровода и сооружений на нем в весенне-летний период. Опыт эксплуатации газопроводов показал, что наиболее трудноэксплуатируемым является надземный участок, так как труба подвергается коррозии, зарастает порослью, подвергаются частому ремонту деревянные опоры. Первая нитка была построена таким образом, что некоторые ее части проходили над землей. И к 1977 году магистральный газопровод Таас-Тумус-Якутск находился в аварийном состоянии, требовал срочного ремонта, который был возможен при наличии второй нитки газопровода на участке с 92-го километра до 192 км.

И в 1978 году были начаты работы по прокладке второй нитки. На начало 1979 года было введено 43 км.

А один из старейших сотрудников службы капитального ремонта ЛПУМГ Анатолий Игошин проработал на опорном пункте «Бэрго» 12 лет, создав своеобразный рекорд. Название опорного пункта Бэрго с ударением на последний слог, хотя название речки, на котором расположен пункт звучит как Бэргэ, уже давно внутриотраслевая традиция. А Анатолий Игошин, буквально прослуживший все эти годы с 1993 года на пункте совершенно один, «навещаемый» только ремонтными бригадами, ныне продолжает трудиться в составе уже ремонтной бригады. «Задача специалиста на опорном пункте ежечасный контроль за состоянием магистрали. Каждые два часа с восьми утра мы передаем данные о состоянии магистрали в ЦДУ (Центральное диспетчерское управление). Других дел тоже много: содержать в безупречном порядке опорный пункт, аварийную технику, метанольный склад, газопоршневую станцию. Магистральный газопровод – это достояние республики», – делится Игошин, который искренне любит свою работу. За годы работы на опорном пункте Анатолий стал фотолюбителем, тонко чувствующим природу. Его снимки природы и объектов украшают молодой музей истории газификации Якутии.

1 июля 1978 года в структуре ЛПУМГа была организована химлаборатория для производства анализов подаваемого потребителям природного газа.

1 ноября 1979 года при ЛПУМГе был создан участок по ремонту средств контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) в целях безаварийной работы средств автоматики, газораспределительные станции (ГРС), в которых газ проходил очистку, одоризацию и снижалось его давление, были автоматизированными и нуждались в метрологическом обеспечении.