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19 мая 2017, 12:56
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К 50-летию газификации Якутии: Первый газовый факел зажжен в Якутске!

   31 октября 1967 г., Якутск. Исторический момент – ликующее «Уррааа!» вслед за зажжением газового факела у подножия Хатынг-Юряха в Якутске. Факел возвестил всю республику об окончании строительства магистрального газопровода   Таас-Тумус – Берге– Якутск.  Протяженность газопровода составила 310 км, производительность – 695 млн кубометров в год. Первый на вечной мерзлоте газопровод был построен в кратчайшие сроки: начавшись в 1963 году, завершен в 1967-м. Это был триумф всех тех, кто решал сложные задачи, замерзал, работая на экстремальном холоде, выдержал все невзгоды на этой трассе мужества. Обязательства сдать газопровод к 50-летию  Октябрьской революции были выполнены, но чего это стоило, знают только сами строители.

Зажженный факел у подножия Хатынг-Юряха обозначил собой начало совершенно нового этапа развития Якутской АССР. Вилюйский газ принес тепло и свет…

Листая пожелтевшие страницы газет 60-х годов прошлого века, нашли следующий репортаж, опубликованный в газете «Социалистическая Якутия», №257 от 1 ноября 1967 года:

 «   В СТРОЮ!

Вчера самой оживленной автомобильной дорогой была, пожалуй, та, что вела к газораспределительной станции, белоснежные домики, которой раскинулись на живописной окраине Якутска у подножия сопок. Трудящиеся предприятий, представители общественности спешили сюда, чтобы поздравить строителей и монтажников с большой трудовой победой – завершением прокладки газопровода и подачей первого газа в столицу республики.

… Четырнадцать часов. На трибуну с алеющим лозунгом «Слава строителям газопровода Таас-Тумус – Якутск» поднимаются строители и монтажники, будущие эксплуатационники, представители общественности города Якутска.

              Газификация ул. Кирова г. Якутска

Торжественный митинг открывает первый секретарь Якутского горкома КПСС С.Н. Маркин. Он представляет слово первому секретарю Якутского обкома КПСС Г.И. Чиряеву. От имени обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров ЯАССР он поздравляет коллектив строителей и монтажников с выдающейся трудовой победой в канун 50-летия Великого Октября.

– Мне, –говорит тов. Чиряев, – оказана высокая честь, поручено зажечь этот факел.

Наступает торжественная минута. Взгляды всех сосредоточены на стальной трубе, что взметнула свое стальное жерло ввысь к облакам.

К месту событий вместе с тов. Чиряевым направляются монтажники Николай Матросов и Борис Таращанский. Им оказано высокое доверие –открыть перемычку. Ловко и уверенно выполняют они операцию. А по трубе в эту минуту поднимается запальник.

От мощного напора газа содрогается труба. Еще секунда и яркий факел голубого пламени вспыхивает, устремляется ввысь. Он озаряет радостные, улыбчивые лица участников митинга. И тех, кто своим самоотверженным трудом проложил первую в истории строительства газопроводов трехсоткилометровую трассу на вечной мерзлоте,  и тех, кто от имени тружеников столицы пришел поздравить их с победой.

Мощный газовый факел гудит, яростно выбрасывая языки пламени почти на двадцатиметровую высоту. На площадке от этого становится теплее. А еще теплеет сердце, когда видишь, как радуются этому замечательному событию строители и монтажники.

Среди них много знакомых лиц. Это лучшие из лучших, кто в четырехлетнем соревновании завоевал почетное право взять участие в торжественном митинге, присутствовать при незабываемой минуте, зажжении факела. Среди них много знакомых. Это бригады монтажников Павла Стрелкова, Евгения Даниленка и Петра Антипова, это нантыне сварщики стройки Прокопий Иванов и Иван Кузьмин, бульдозерист Николай Серженко и многие другие.

Факел голубого огня пылает в Якутске. Он несет вместе с собой обновление городу, несет высокую культуру производства на промышленные предприятия, улучшит бытовые условия трудящихся.

              1969 г. на фото Г.Нечаева вид старого здания треста Якутмежрайгаз на                              ул.Каландаришвили, 16.

 Митинг продолжается под гул его пламени. С замечательной победой в канун юбилея Великого Октября строителей поздравляют от имени Якутского горкома КПСС и горисполкома председатель горисполкома И.Н. Алексеев, от коллектива «Нефтепроммонтаж» – главный инженер этого треста Е.В. Щепкин, от имени геологов – заместитель министра геологии СССР В.А. Ярмолюк. Сварщик восьмого строительно-монтажного управления П.С. Иванов и начальник этого управления В.Н. Першаков благодарят присутствующих за поздравления и выражают уверенность, что славный коллектив строителей, обогащенный опытом прокладки газопровода Таас-Тумус – Якутск, в сжатые сроки завершит работы по подводке голубого огня к Покровску.

Участники митинга единогласно принимают трудовой рапорт строителей и монтажников Центральному Комитету нашей партии и Совету Министров СССР.

А впереди у них новые трассы газопроводов, новые трудовые победы. Газ продолжит свои уверенные шаги по городам и поселкам нашей республики.

 

 

 

Главное фото: 1968 г. Сварщик Н.Гудза проводит сварку труб для прокладки ветки газопровода в районе аэропорта г. Якутска.

 

 

 

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Источник: В. Белогуров, наш спец.корр. Таас-Тумус – Якутск», пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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