К 2022 году Якутия дойдет до ввода 1 млн кв. м. жилья в год!

Правительство Якутии уделит особое внимание на строительство индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Также будут конкретизированы механизмы ИЖС с определением основных категорий, получающих поддержку.

«В прошлом году мы построили 600 тысяч кв.м. жилья. Вышли на рекордные показатели. Такого объема ввода жилья не было в истории Якутии. Но мы замахнулись на большее: к 2022 году дойти до 1 млн. кв.м. ввода жилья в год. В среднем показатели жилищного строительства увеличились в четыре раза. Будем дальше форсировать этот вопрос, но это будет зависеть от вашей активности», — сказал глава Якутии Егор БОРИСОВ на встрече с главами всех сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов республики.

Также он сообщил, что в сентябре текущего года завершается реализация этапа программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Однако Якутия намерена добиваться на федеральном уровне вопрос о продолжении действия этой программы. Для этого правительство должно обновить и зафиксировать список ветхого и аварийного жилья по состоянию на 1 января 2017 года.

«Это будет ориентир для будущего. Я понимаю, что объем очень большой. Мы обязаны решить эти вопросы до 2030 года», — объяснил Егор Борисов.