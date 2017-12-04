К 100-летию заслуженного учителя Петра Семеновича Скрябина пройдет торжественное собрание

5 декабря 2017 г. в актовом зале ИРОиПК Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского –II», МУ «Хангаласское РУО» МР «Хангаласский улус» проводят торжественное собрание, посвященное 100-летию Петра Семеновича Скрябина, I-го заместителя министра просвещения ЯАССР (1959-1983 гг.), заслуженного учителя школ РСФСР и ЯАССР.

Петр Семенович с отличием окончил Якутское педагогическое училище, учительский институт, затем физико-математический факультет университета. Трудовую деятельность начал учителем физики и математики Борогонской школы Булунского района, завучем, директором школ поселков Быков мыс и Трофимовск. Работал инспектором районного отдела образования Булунского района, затем заведующим районным отделом народного образования Хангаласского улуса. В 1954 году был назначен председателем Областного комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1959 году Петра Семеновича Скрябина, как руководителя, имеющего весомый опыт работы во всех уровнях образования, назначили I-м заместителем министра просвещения Якутской АССР.

Почти 20 летний (1962 – 1981гг.) управленческий тандем Николая Ивановича Шарина и Петра Семеновича Скрябина считается одним из результативных блоков развития народного образования республики.

Первые годы работы Петра Семеновича в министерстве связаны с «хрущевской реформой» конца 50-60 годов, с периодом «оттепели» в политической жизни страны, многих ключевых решений в сфере образования, периодом становления и поступательного развития сети образовательных организаций различного типа, глобальных изменений в содержании обучения и воспитания.

Верховным Советом СССР в декабре 1958 года был принят Закон исторического значения «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Были поставлены задачи подготовки учащихся к общественно-полезному труду, повышения уровня общего и политехнического образования. Тогда вместо 7-летнего образования вводилось всеобщее обязательное 8-летнее, затем среднее образование. Петр Семенович не только руководил, принимал эффективные управленческие решения, но являлся основным автором проекта Учебных планов национальных школ.

В 60-е годы расширилась сеть вечерних школ рабочей молодежи, что положительно отразилось в развитии образованности населения, особенно в сельской местности. В те же годы по республике началось интенсивное строительство новых типовых школ, включая северные арктические. В республике появились первые государственные внешкольные учреждения: республиканские станции юных техников, натуралистов, туристов.

Свое развитие в начале 60-х годов получили школы-интернаты. Организация школ-интернатов стало ощутимой поддержкой для многодетных семей, которых было много в якутских селах. В эти же годы бурно развивается дошкольное воспитание: с появлением совхозов в центральных усадьбах строятся детские сады, как их называли, «Детские комбинаты».

С середины 60-х годов в республике началась активная работа по введению кабинетной системы обучения, созданы первые кабинеты информатики, значительно укрепились материально-технические базы школ.

С начала 70-х годов повсюду шла политехнизация школ: в общеобразовательных школах вводилось производственное обучение. В сельских школах старшеклассников обучали таким предметам как животноводство, овощеводство, трактороведение, машиноведение, воспитатель детского сада, продавец.

Будучи учителем физики, много сил и энергии Петр Семенович отдал созданию первых физико-математических классов, школ в Покровске, в Верхневилюйске. Началось и закрепилось инициированное М.А.Алексеевым, а в министерстве — Скрябиным П.С., олимпиадное движение по физике, математике, затем по химии, биологии, черчению, информатике.

Еще одним „детищем“ П.С.Скрябина называют инспекторский корпус министерства. На многочисленные рабочие командировки часто направлялся непременно 1-й заместитель министра. Во время таких командировок молодые коллеги многому учились у Петра Семеновича, и считали его своим наставником по управлению школами. Вся его жизнь и трудовая деятельность была посвящена развитию системы образования в Якутии. Высокий профессионализм таких руководителей как Петр Семенович Скрябин заложил впоследствии основу для совершенствования системы образования в республике.