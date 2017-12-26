К 100-летию В.М.Дубровского в Якутске прошли торжественные мероприятия

25 декабря коллектив ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» отметил 100-летие со дня рождения начальника пароходства, участника ВОВ, заслуженного работника транспорта ЯАССР В.М.Дубровского, который руководил предприятием с 1969 по 1981 годы.

На доме по ул.Ленина, 7 в г.Якутске, где жил Василий Максимович Дубровский, была торжественно открыта памятная доска и возложены алые гвоздики в память о руководителе, который завершил объединение в 1972 году предприятий речного транспорта Ленского бассейна в единое – Ленское объединенное речное пароходство. Открыл торжественное мероприятие первый заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» С.В.ЕМЕЛЬЯНОВ.

— Василий Максимович Дубровский родился 25 декабря 1917 года в Тюмени, с 14 лет начал трудиться на судостроительном заводе, вначале учеником слесаря, а с 18-ти лет – судосборщиком, принимал участие в строительстве пароходов и торпедных катеров, — говорит Сергей Витальевич. — В 1938 году был призван в ряды Военно-Морского флота и участвовал в боях с Японией в составе Амурской флотилии. В 1946 году демобилизовался, работал в Тюмени, на речных предприятиях в Омске, Перми, Новосибирске. В 1955 году по направлению Министерства речного флота Василия Максимовича Дубровского назначили заместителем начальника ЛРП по кадрам, а с 30 июля 1958 года становится начальником Осетровского речного порта, организованного приказом МРФ 4 августа того же года.

Это был период, когда из многочисленных ведомственных пристаней создавался единый крупный перевалочный пункт на Лене. Под его руководством решались сложнейшие вопросы по техническому и технологическому оснащению, создавалось ядро специалистов. Не забывал он и бытовых вопросов – высаженные по его инициативе вдоль набережной деревья зовут «аллей Дубровского». Вскоре после его перевода в управление порт был награжден орденом Трудового Красного знамени.

11 июля 1969 года В.М.Дубровский был назначен начальником ЛРП. Это была эпоха: при нём управление пароходства переехало в новое здание, предприятие 3 февраля 1972 года завершило объединение — с присоединением Индигирки и Колымского линейного речного пароходства стало объединенным. Флот освоил 21 тысячу километров водных путей, при нём началось поступление качественно новых судов – танкеров типа «Ленанефть», теплоходов типа «Сибирский». Поменялась схема завоза грузов, «осетровское направление» стало основным, ЛОРП начал самостоятельно обеспечивать грузоперевозки на трассе Севморпути, получило развитие собственное судостроение – основное ядро самоходного и несамоходного флота для Лены построено именно в эти годы. Укрепилась материально-техническая база берегового хозяйства, выросло технологическое оснащение портов и пристаней, был организован музей, возобновился выпуск газеты «Ленский водник», временно закрытой. Во всех этих свершениях была огромная доля его кипучей энергии, его жизненный и профессиональный опыт.

В эти же годы В.М.Дубровский вёл большую общественную работу, был постоянным членом Якутского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР, заместителем председателя Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Как руководитель и человек он показал себя с наилучшей стороны – умел быстро и оперативно принимать правильные решения, умел настроить коллектив на работу, как на сенокосе во время шефской помощи совхозам, так и в экстремальных случаях – это касается событий 1976 года, когда в Арктике затонуло несколько судов. В него верили, его уважали, поэтому его поручения и просьбы каждый выполнял, как личные.

Сегодня мы открываем мемориальную доску в честь 100-летия В.М.Дубровского и в знак глубочайшего уважения и признательности за его вклад в становление и развитие ЛОРПа, светлая ему память, — открывая мемориальную доску сказал С.В.Емельянов.

За боевые и трудовые достижения В.М.Дубровский был награжден орденами Ленина (14.09.66), «Знак Почета» (04.05.71), Трудового Красного Знамени (05.03.76), а также медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта ЯАССР» (09.04.65), Почетный работник речного флота (26.06.80), Почетный работник транспорта РФ (23.12.97), награжден ведомственными наградами. Его именем назван буксир «РТ-735», приписанный к Осетровскому порту.

В этот же день на Аллее знаменитых речников в Жатае, где был установлен памятный камень к 100-летию со дня рождения В.М. Дубровского, коллектив Жатайской БТЭФ возложил цветы к памятнику заслуженному ветерану Ленского пароходства.