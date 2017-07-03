«Изюминкой Игр Манчаары-2017 станет борьба хапсагай»  

Главный судья XX Игр Манчаары Семен Говоров оценил уровень подготовки к предстоящему старту четырехлетия.

— Семен Иннокентьевич, как оцениваете готовность к Играм Манчаары?

— По сравнению с предыдущими Играми темп подготовки вселяет оптимизм. Надеемся, что к началу Игр все объекты будут полностью на сто процентов готовы. Пока идут завершающие работы. Большинство соревнований за исключением многоборья и национальных настольных игр будут проходить почти рядом друг с другом. Все спортивные объекты построены компактно и мобильно. Северное и национальное многоборья состоятся в селе Нам, а хабылык и хаамыска – в селе Кэнтик. Оба села находятся в десяти километрах от Верхневилюйска.

— Сколько судей будут задействованы на соревнованиях?

— Игры будут обслуживать 208 судей, плюс к ним добавим шесть моих заместителей – по видам спорта Николай Чукров, Николай Цыпандин, Гаврил Мохначевский, по медицинскому обслуживанию Кюнна Назарова, по техническим вопросам Степан Павлов и общим вопросам Николай Николаев. Все судьи будут носить красочные спортивные костюмы с изображением различных зверей, обитающих в Якутии. Например, северное многоборье – олень, легкая атлетика – косуля и так далее. По этим рисункам можно будет определить, кто какие виды спорта будет обслуживать.

— В чем заключается главное отличие нынешних Игр Манчаары?

— Во-первых, введение в программу Игр новых видов спорта – стрельба из национального лука, а также хабылык и хаамыска. Во-вторых, практически во всех видах спорта были проведены отборочные старты. Если раньше в некоторых видах улусы могли выставить любого спортсмена, то сейчас каждый участник Игр Манчаары прошел отбор и заслужил право ехать в Верхневилюйск. На Играх мы увидим, действительно, лучших из лучших.

— Какие соревнования станут особенными на Играх Манчаары-2017, можно сказать, самыми ожидаемыми для местных жителей, организаторов и болельщиков?

— Безусловно, все местные жители с нетерпением ждут хапсагай. Ведь в Верхневилюйском улусе хапсагай не просто спорт номер один, а часть жизни. Здесь живут этим спортом. Разбираются во всех тонкостях, нюансах не хуже любых судей. Так что судьям будет вдвойне ответственно и в то же время полезно в плане набора опыта. Дополнительную интригу добавляет заманчивый приз абсолютному чемпиону – табун лошадей. Соревнования по борьбе хапсагай пройдут 8-9 июля на главном стадионе и станут изюминкой главного старта четырехлетия.