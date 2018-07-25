Известный журналист застрял в лифте

Сегодня утром случилось внезапное отключение света в некоторых кварталах Якутска. Как сообщили в пресс-службе Якутскэнерго, из-за стороннего вмешательства. В районе авторынка кран задел провода, что обесточило часть города.

Энергетики в режиме повышенной готовности стали запитывать квартал за кварталом.

В сложной ситуации оказался Александр ПРОКОПЬЕВ, главный редактор газеты «Эхо столицы». Если бы он вышел на несколько секунд раньше или позже, инцидента удалось бы избежать. Вместе с коллегой они застряли в лифте жилого дома, где провели более часа.

К счастью, приехал на выручку «Лифтмонтаж», и освободил невольных пленников.

Сейчас Александр уже на работе и пьет кофе. Все это время его морально поддерживали друзья из соцсети и коллеги через ватсап-группу. После благополучного финала коллеги начали острить и наперебой выдумывать заголовки. Впрочем, это особенность журналисткой ватсап-группы, в которой периодически попадают во языца разные персоналии.