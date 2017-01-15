Известный журналист помолвлен!

Известный политобозреватель Якутии, один из авторов SakhaLife Евгений БОЖЕНКО помолвлен! Об этом он сам написал в своем фейсбуке, и вывесил выразительное фото, которое стремительно набирает лайки.

Новость вызвала целый шквал поздравлений и пожеланий счастья. Известно, что это не первые серьезные отношения в жизни Евгения Боженко, но официально он в законный брак до сих пор не вступал. Евгений одно время занимался продажей недвижимости, отпуск обычно проводит в Болгарии, где у него имеется собственная квартира с внутренним двориком вблизи ласкового моря. В ближайший отпуск в Болгарию он планирует ехать уже с невестой.

В общем, друзья и коллеги наперебой предлагают свои услуги по организации торжества и готовы кричать: «Горько!».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU