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Культура & Образование
17 сентября 2018, 9:35
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Известный журналист Катерина Григорьева представляет новый проект НВК Саха

В новом телевизионном сезоне выходит  совместный проект  НВК Саха, академии наук РС Я, музейного комплекса «Моя история»новый научно-познавательный цикл  лекций «Lectorium.саха» на канале НВК » Саха».

В понедельник 17 сентября в эфир выходит первый выпуск, который посвящен вопросам  происхождению народа саха. Лектор — доктор исторических наук, вице-президент АН РС (Я), известный этнограф Анатолий Игнатьевич Гоголев.

Также  записаны программы с участием ведущего ученого по изучению мамонтовой фауны Альберта Протопопова, молодого ученого- историка  Айтала Яковлева, которые выйдут в эфир 24 сентября и 1 октября.

Лекции проходят в научно-популярном формате, ориентированы на широкий круг зрителей, но прежде всего для юного, молодого поколения. Съемки проходят еженедельно по вторникам в музейном комплексе «Моя история». Каждый желающий может стать участником съемочного процесса и задать вопрос автору лекции.  Авторы, творческое объединение «Аал Луук мас» НВК «Саха» приглашают на съемки всех желающих.


Можно записаться на ближайшие лекции:

18.09.18 вторник
1 я лекция  10:00-11:30 «История под ногами», лектор  Екатерина Строгова, к.и.н с.н.с ИГИ ПМНС СО РАН,

2 я лекция  11:30-13:00 лекция

«Век Тыгына».
Лектор- Андриан
Борисов,  д.и.н г.н.с ИГИ ПМНС СО РАН

3 я лекция с 14:15-17:00 «Влияние изменений  климата на вечную мерзлоту» — НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ. Лектор Александр Федоров,  д.г.н с.н.с ИМЗ СО РАН .

Запись на лекции по телефону 733 148 и у администраторов музейного комплекса «Моя история» по т 403-597.

Редактор проекта, журналист Катерина Григорьева, режиссер-постановщик Мария Константинова.

» Lectorium.саха» смотрите на канале НВК САХА  17 СЕНТЯБРЯ в понедельник в 21 ч 45 мин.

Источник: SAKHALIFE.RU
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