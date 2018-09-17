Известный журналист Катерина Григорьева представляет новый проект НВК Саха

В новом телевизионном сезоне выходит совместный проект НВК Саха, академии наук РС Я, музейного комплекса «Моя история»новый научно-познавательный цикл лекций «Lectorium.саха» на канале НВК » Саха».

В понедельник 17 сентября в эфир выходит первый выпуск, который посвящен вопросам происхождению народа саха. Лектор — доктор исторических наук, вице-президент АН РС (Я), известный этнограф Анатолий Игнатьевич Гоголев.

Также записаны программы с участием ведущего ученого по изучению мамонтовой фауны Альберта Протопопова, молодого ученого- историка Айтала Яковлева, которые выйдут в эфир 24 сентября и 1 октября.

Лекции проходят в научно-популярном формате, ориентированы на широкий круг зрителей, но прежде всего для юного, молодого поколения. Съемки проходят еженедельно по вторникам в музейном комплексе «Моя история». Каждый желающий может стать участником съемочного процесса и задать вопрос автору лекции. Авторы, творческое объединение «Аал Луук мас» НВК «Саха» приглашают на съемки всех желающих.



Можно записаться на ближайшие лекции:

18.09.18 вторник

1 я лекция 10:00-11:30 «История под ногами», лектор Екатерина Строгова, к.и.н с.н.с ИГИ ПМНС СО РАН,

2 я лекция 11:30-13:00 лекция

«Век Тыгына».

Лектор- Андриан

Борисов, д.и.н г.н.с ИГИ ПМНС СО РАН

3 я лекция с 14:15-17:00 «Влияние изменений климата на вечную мерзлоту» — НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ. Лектор Александр Федоров, д.г.н с.н.с ИМЗ СО РАН .

Запись на лекции по телефону 733 148 и у администраторов музейного комплекса «Моя история» по т 403-597.

Редактор проекта, журналист Катерина Григорьева, режиссер-постановщик Мария Константинова.

» Lectorium.саха» смотрите на канале НВК САХА 17 СЕНТЯБРЯ в понедельник в 21 ч 45 мин.