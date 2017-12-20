Известный журналист будет отвечать за связи с общественностью в мэрии Якутска

Журналист Иван СЕРГИН возглавил отдел по связям с общественностью в Департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям, которым руководит Туйара КОНСТАНТИНОВА, сообщает SakhaDay.
Ранее Иван Сергин возглавлял издания «Эхо столицы», «Коммерческий вестник», занимал должность заместителя руководителя Управления пресс-службы Администрации президента и правительства РС(Я), был помощником члена Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА.comments powered by HyperComments