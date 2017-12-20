Известный журналист будет отвечать за связи с общественностью в мэрии Якутска

Журналист Иван СЕРГИН возглавил отдел по связям с общественностью в Департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям, которым руководит Туйара КОНСТАНТИНОВА, сообщает SakhaDay. Ранее Иван Сергин возглавлял издания «Эхо столицы», «Коммерческий вестник», занимал должность заместителя руководителя Управления пресс-службы Администрации президента и правительства РС(Я), был помощником члена Совета Федерации Вячеслава ШТЫРОВА. comments powered by HyperComments Источник: http://sakhaday.ru/news/izvestnyj-zhurnalist-budet-otvechat-za-svyazi-s-obshhestvennostyu-v-merii-yakutska/

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