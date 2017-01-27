Известный юрист Якутии награжден медалью судебной системы России

За значительный вклад в развитие и совершенствование судебной системы Российской Федерации заслуженный юрист Республики Саха (Якутия) Попов Василий Иванович, заместитель Председателя Квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) награжден Советом судей Российской Федерации медалью 150 лет судебной реформы в России.

Кроме этого, за плодотворную работу в организации работы органов судейского сообщества Республики Саха (Якутия) и личный вклад в формировании высококвалифицированного судейского корпуса Республики Саха (Якутия) Василий Иванович награжден Почетной грамотой Управления Судебного департамента в Республике Саха (Якутия).

Награды были вручены по поручению Совета судей Российской Федерации на заседании Квалификационной коллегии судей республики 25 января 2017 г. Председателем Верховного суда республики Горевой Л.Т. и начальником Управления судебного департамента в РС(Я) Пестряковым Н.Н.

Попов Василий Иванович неоднократно назначался Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) представителем от общественности в квалификационную коллегию судей республики, имеет заслуженный авторитет в судейском и юридическом сообществе, дважды избирался заместителем Председателя Квалификационной коллегии судей республики.