Известный предприниматель Руслан Федотов лидирует с большим отрывом

По одномандатному Амгино-Майинскому избирательному округу уверенно лидирует известный предприниматель Руслан ФЕДОТОВ, который является членом партии «Единая Россия».
По предварительным данным он набирает около 84% голосов избирателей при явке в 73%. На данный час обработано 50% бюллетеней.
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