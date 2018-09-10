Известный предприниматель Руслан Федотов лидирует с большим отрывом

По одномандатному Амгино-Майинскому избирательному округу уверенно лидирует известный предприниматель Руслан ФЕДОТОВ, который является членом партии «Единая Россия». По предварительным данным он набирает около 84% голосов избирателей при явке в 73%. На данный час обработано 50% бюллетеней. Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/izvestnyj-predprinimatel-ruslan-fedotov-lidiruet-s-bolshim-otryvom/

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