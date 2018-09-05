Известный оперативник Белюнас не выйдет из СИЗО 9 сентября

SakhaLife.ru не так давно сообщал, что следствие по уголовному делу Бронислава Белюнаса не уложилось в отведенные им два месяца на расследование и поэтому, оно просит суд продлить оперативнику Росгвардии срок содержания под стражей.

4 сентября московский суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей Бронислава Белюнаса. Таким образом, майор Росгвардии в СИЗО будет находиться максимум до октября-ноября 2018 года, если ему не будет продлен еще срок содержания под стражей.

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