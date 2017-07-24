Известный общественник заявил о своем выдвижении на выборы мэра Якутска

Известный общественный деятель Иван СТЕПАНОВ 23 июля заявил в своем фейсбуке, что решил выдвинуться кандидатом на должность главы ГО «город Якутск». Для этого ему требуется заручиться поддержкой избирателей и собрать не менее 882 подписи за одну неделю.

Он попросил помощи у своих друзей по соцсети, имеющих городскую прописку.

Друзья ответили вопросами: «Какая у вас программа?» и «Что вы сделали для города?». Общественник заявил, что ему есть что сказать, но для начала надо получить регистрацию кандидата. А программа появится позже.

Напомним, что на выборы мэра Якутска выдвинуты партиями председатель Политсовета якутского отделения ЛДПР, депутат и предприниматель Гаврил ПАРАХИН и действующий мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ от «Единой России».

Кроме них, о своем желании баллотироваться на выборы заявили самовыдвиженцы Сергей СУБУРУССКИЙ и Элеонора НОВГОРОДОВА, ранее известная как Лена СИВЦЕВА.

Признанные лидеры оппозиции Эрнст БЕРЕЗКИН, Афанасий МАКСИМОВ и другие, имеющие постоянный электорат, решили пропустить выборы мэра Якутска. Их место на политической арене занимают новые, менее известные игроки, которым нужна раскрутка. Основные политические баталии разыграются через год — на выборах в Ил Тумэн.

Выдвигаться на выборы мэра Якутска можно до 31 июля.