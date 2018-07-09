Известный кандидат в мэры Якутска сошел с дистанции

7 июля региональное отделение партии «Родина» огласило на конференции список кандидатов на выборы в Ил Тумэн. Его возглавил депутат якутского парламента Владимир Федоров. Вторым номером идет предприниматель, директор «Утум-Инвест» Василий Гоголев, замыкает тройку руководитель местной «Родины» Алексей Лаптев.

Как стало известно News.Ykt.Ru, не исключается и выдвижение Федорова в мэры Якутска, который, возможно, будет выдвинут на выборы членами этой партии. Ранее «Родина» выдвинула кандидатом в мэры Якутска предпринимателя Афанасия Алексеева, но он сошел с дистанции по личным причинам.