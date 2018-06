Известный граффити-художник расписал стену здания в Якутске

22 июня 2018 г. в 17.00 приглашаем Вас на презентацию мурала, который станет первым арт-объектом V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18. Автором является художник и дизайнер Андрей Адно (Россия, Литва). Мероприятие состоится на территории креативного кластера «Компас» по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 36

Художник расписал стену здания первого креативного кластера «Компас» по улице Лермонтова, 36. Благодаря слаженной работе команды биеннале куратора Сабины Чагиной, со-куратора Юлии Василенко, комиссара Аси Габышевой, главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой и поддержки ОА «Город Якутск» стал возможным приезд художника с мировым именем. Важно отметить, что в рамках биеннале из внебюджетных средств в городе появятся два общественных пространства – Box Park Arena на Комсомольской площади и арт-объект на территории креативного кластера.



Справка о художнике:

Один из ярчайших представителей российского уличного искусства создает сложные многоцветные работы, выделяющиеся оригинальным стилем и техникой исполнения.Художник занимается графическим дизайном, брендингом, проектированием и оформлением заведений. Работы автора разделены на тематические циклы и представляют собой технически сложные многоцветные, абстрактные композиции, сочетающие авторские персонажей, иллюстрации и шрифты.

Адно является автором мобильного приложения SketchAR.tech, которое учит рисовать с помощью дополненной реальности. В мае месяце этого года приложение получило самую престижную мировую премию в области цифровых продуктов Webby Awards в категории Best Use of Augmented Reality (лучшее использование дополненной реальности). Церемония награждения проходила в Нью Йорке (США).

Андрей Адно активно участвует во многих выставочных проектов и фестивалях. Его работы можно встретить в разных городах и странах – Нью-Йорке, Сан-Франциско, Барселоне, Париже, Лондоне, Лиссабоне, Порто, Амстердаме, Берлине, Мадриде, Стогкольме, Стамбуле и т.д.

Справки по тел.: 33-52-79, 89644287535

*Фото Артемия Чукрова