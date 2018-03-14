Известный дом в центре Якутска уйдет с молотка

20 апреля на электронной торговой площадке Российского аукционного дома (ЭТП РАД) пройдут торги в рамках банкротства ювелирной компании ООО «Якуталмаз Компани».

На продажу выставлено имущество в центре Якутска – четырехэтажный клуб-ресторан «Корона» площадью 910,1 кв. м. В состав лота также входит двухэтажная пристройка площадью 305,8 кв. м и два земельных участка общей площадью 1,6 тыс. кв. м, на которых расположены строения.

Адрес: Республика Саха, г. Якутск, пр. Ленина,10/1.

Объект расположен рядом с основными городскими магистралями – улицами Чернышевского, Дзержинского и Пояркова. В непосредственной близости – остановки общественного транспорта.

Имущество находится в хорошем состоянии и полностью готово к эксплуатации.

Наиболее вероятный вариант использования – под торгово-офисный центр.

Начальная цена – 150,7 млн рублей.

Вырученные средства от продажи актива пойдут на погашение требований залогового кредитора «Газпромбанк» (Акционерное общество).

«Удобная планировка здания позволяет инвестору реализовать здесь практически любой бизнес проект – от офисного центра до торговой галереи с кафе. Например, первые два первых этажа идеально подойдут для размещения магазинов и ресторана, а последние два – под офисы и предприятия сферы услуг (ателье, химчистку, ремонт обуви и т.д.)», – комментирует Ольга Желудкова, руководитель Департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков.

С подробной информацией об объекте продажи можно ознакомиться на сайте Российского аукционного дома (РАД):

http://www.auction-house.ru/auction/a-3450/