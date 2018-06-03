Именитый борец получил работу в системе власти

Известный борец Леонид СПИРИДОНОВ, несколько лет выступавший под флагом Казахстана, после карьеры организатора спорта подался в систему власти. Пока на муниципальном уровне.

Он назначен заместителем главы администрации Мегино-Кангаласского улуса, сообщает наш источник.

Не исключено, что в скором времени Леонид Спиридонов так или иначе будет востребован на республиканском уровне. Во всяком случае, другие именитые спортсмены республики его поколения идут именно таким путем.

Боксер Георгий БАЛАКШИН сначала был избран депутатом Ил Тумэна, а сейчас работает министром спорта республики, а Виктор ЛЕБЕДЕВ по завершении спортивной карьеры был назначен советником мэра Якутска, и собирается баллотироваться в Ил Тумэн.

Тренд налицо.