Известные якутянки объединились в единое женское сообщество «Подруги – Дьуэгэлэр»

Сегодня, на площади Ленина состоялся старт акции «Женское здоровье», партийного проекта «Открытый форум женщины Якутии «Подруги-Dьyогэлэр»» Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Организаторы акции: Министерства здравоохранения РС(Я), СВФУ им. М.К. Аммосова.

Известные женщины республики — политические и общественные лидеры, руководители государственных, коммерческих, социальных учреждений, органов исполнительной власти объединились сегодня в единое женское сообщество «Подруги-Dьyогэлэр» под крылом Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» и инициировали мероприятия, посвященные населению республики. В рамках мероприятия якутяне смогли бесплатно пройти медосмотры и проконсультироваться у врачей. Всех желающих принимали врачи офтальмологи, гинекологи, кардиологи, онкологи, наркологи и другие узкие специалисты.

Заместитель министра здравоохранения РС(Я) ВЕРБИЦКАЯ Л.И. отметила в своем выступлении, что подобные мероприятия будут проводится регулярно и сегодня будет изучена потребность населения в таких акциях.

Руководитель направления «Женское здоровье» Открытого форума женщины Якутии «Подруги-Dьyогэлэр», профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Надежда Валерьевна САВВИНА считает, что современные женщины должны заниматься не только своим здоровьем, но и обратить внимание на здоровье своих мужей.

Пресс секретарь Якутской Епархии Русской Православной церкви ЕВГЕНИЯ в своем выступлении говорила о внимании к своему здоровью, духовности, высочайших христианских нравственных идеалах.