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Желток
9 сентября 2018, 11:44
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Известные якутяне голосуют

Сегодня, 9 сентября — Единый день голосования. В Республике Саха (Якутия) с 08.00 утра все 795 УИКов начали свою работу.

Известные якутяне встали ни свет ни заря и весело направились к избирательным урнам. Хотя сегодня в Якутске ненастная погода и вообще 29 лунные сутки — День выборов никто не отменял.

И кто же эти люди?

Коммунист Виктор Губарев

Народный депутат Игорь Никитин

И.о. министра охраны природы Сахамин Афанасьев

Спикер Якутской городской думы Александр Саввинов

Бывшая комсомольская вожатая Евдокия Евсикова

Главврач Николай Васильев

Экс-запред Алексей Дьячковский

Анастасия Диодорова и человек из «Народного фронта» Валерий Лютый

Министр молодежи Иван Луцкан голосует находясь в командировке

Спортсмен Иван Белолюбский

И.о. зампреда правительства Якутии Ольга Балабкина

Депутат Госдумы Галина Данчикова

 

Источник: SAKHALIFE.RU
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