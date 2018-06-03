Известные политики Якутии открыли пляжный сезон!

Известные политики Якутии уж радуются летним денькам.

Председатель Конституционного суда республики Александр КИМ-КИМЭН загорает на даче в трениках шестидесятых годов, которые чудесным образом сохранились у дедушки. Александр Николаевич полагает, что скоро они могут быть в тренде! С племянником они пожарили шашлыки, а с бабушкой сварили суп из уток.

Одна из региональных лидеров партии «За женщин России» Альбина ЧЕРЕПАНОВА открыла купальный сезон на Сергеляхе 1 июня – в день рождения своего мужа. Это семейная традиция, которой больше 30 лет, сообщила она в соцсети.

И призвала каждого успешного человека взять под свое крыло хотя бы одного ребенка «из дальнего района или из соседнего дома — наш край станет процветающим!».