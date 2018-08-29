Известные писатели приехали в Якутию

Писатели «Литературной газеты» Юрий Поляков и Владимир Еременко прибыли сегодня, 29 августа, в Якутию. Они пробудут в Нерюнгри до 2 сентября. Их сопровождают якутский прозаик и драматург Василий Васильев — Харысхал и заместитель министра культуры республики Николай Макаров, передает телеканал «Якутия 24».

«Юрий Поляков и Владимир Еременко сегодня встретятся с главой Нерюнгринского района Виктором Станиловским. Во второй половине дня предстоит встреча с работниками образования. Также в планах входит осмотр производственных объектов Нерюнгри. Они очень заинтересованы увидеть южную часть Якутии», — прокомментировал телеканалу «Якутия 24» Василий Васильев — Харысхал.

Кроме того, писатели устроят встречу в библиотеках, школах.

Справка:

Юрий Поляков — поэт, прозаик, драматург, сценарист и общественный деятель. Лауреат престижных литературных премий, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. Председатель редакционного совета «Литературной газеты».

Владимир Еременко — прозаик, лауреат литературных премий, член редакционного совета «Литературной газеты».