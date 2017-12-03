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3 декабря 2017, 23:21
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Известные люди Якутии с покровителем наступающего 2018 года  

Согласно восточному гороскопу наступающий 2018 год будет годом Собаки. В наше время, чтобы год Собаки прошел удачно, нужно хотя бы сфотографироваться с символом наступающего года. Мы заглянули в профили известных людей и посмотрели, как оценены их фото с Собакой.

На 10 месте

Член Совета Федерации, морж, купающийся в проруби и обливающийся водой на улице, Георгий Башарин с собакой «корешом» и более чем 150 отметками «Нравится»

На 9 месте

Замечательный певец, артист и виртуоз игры на хомусе Айсен Аммосов. Как видим на видео, он может сделать и музыкальный номер с собачкой. Более 570 отметок «Нравится».

 

8 место

У одной из самых элегантных певиц якутской эстрады Вари Ларионовой — Ый кыыhа есть фотографии с братьями нашими меньшими. В наступающем году собачки ей помогут. Более 960 отметок «Нравится»

 

7 место

Модная якутская  художница – красавица  Кыдаана Игнатьева. Ее фото с огромной собакой собрало более 1 060 отметок «Нравится»

На 6 месте

Известный борец вольного стиля, красавчик Айаал Лазарев сразу с двумя собаками – его друзьями. Значит, ему повезет в двойном размере. Более 1 370 отметок «Нравится»

На 5 месте

Прекрасная Розалина Файрушина в компании с известной алабайкой Марти в крутых очечах. Более 2 350 отметок «Нравится»

4 место

У резидента «Детсат» актера Щукина Виталия и его четвероного поклонника –повторяки. Более 2 880 отметок «Нравится»

На 3 месте

Известный фитнес-тренер, пропагандист здорового образа жизни, роскошная  Янда Табунанова и ее голубоглазая хаски Ева. Более 3 452 отметок «Нравится»

На 2 месте

Легенда якутского спорта, борец Виктор Лебедев со своим ручным волком Викингом. Более 4000 отметок «Нравится»

И на 1 месте

Глава Якутии, Ил Дархан Егор Борисов с любимцем семьи, мопсом Оззи. Более 4160 отметок «Нравится»

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Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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