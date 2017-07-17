АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
22
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.88
 68.36
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.07.2017, 10:59
Общество
Коррупция: В ЧОПы без уведомлений принимают бывших сотрудников органов внутренних дел
17.07.2017, 10:50
Столица
Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой
17.07.2017, 10:40
Финансы
Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Рак» по сниженным ценам
17.07.2017, 10:29
Столица
В Гагаринском округе продолжаются добрые дела 
17.07.2017, 10:21
Общество
17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 10:10
Республика
Сенокосные угодья в ряде районов Якутии могут уйти под воду
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
17.07.2017, 9:47
Общество
Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза
17.07.2017, 9:43
Происшествия
В Якутске 6 человек увезли на скорой с обострением бронхиальной астмы
17.07.2017, 9:35
Общество
Минздрав рекомендует: Используйте средства защиты от дыма. При недомогании обратитесь к врачу
17.07.2017, 9:20
Республика
Егор Борисов: Плохо, что указ не выполняется
17.07.2017, 9:08
Республика
В Алданском районе чествовали золотодобытчиков
17.07.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
17.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 17 июля 2017 г.
17.07.2017, 0:02
Происшествия
Установлено 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров в Якутии
16.07.2017, 23:57
Происшествия
 Егор Борисов провел оперативное совещание о ситуации с лесными пожарами в Якутии
16.07.2017, 21:23
Культура & Образование
Позитив
Летний бриз» перед серебряной свадьбой!
16.07.2017, 21:20
Культура & Образование
Международная олимпиада Туймаада официально открылась
16.07.2017, 21:19
Общество
Фотофакт
На ипподроме при ЯГСХА завершился летний сезон: результаты скачек
16.07.2017, 12:50
Республика
При прохождении паводка на Лене ожидается подтопление сенокосных угодьев
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
16.07.2017, 12:12
Красота & Здоровье
Анонс
О режиме работы поликлиник Якутска 16 июля 2017 года
16.07.2017, 12:07
Спорт
Резонанс
Кто настоящий победитель забега на призы премьер-министра Якутии?
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
16.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 16 июля 2017 г.
16.07.2017, 0:37
Общество
Сегодня день рождения партийного босса, профессора и этнопевицы
15.07.2017, 19:32
Происшествия
Как уберечься от дыма?
15.07.2017, 19:26
Происшествия
В Якутии за двое суток в ДТП попали четверо несовершеннолетних    
15.07.2017, 19:18
Происшествия
МЧС: В Якутии превышения допустимой концентрации углерода в населенных пунктах нет
15.07.2017, 15:49
Происшествия
В Сунтарском районе на территории пилорамы сгорело строение
15.07.2017, 15:18
Желток
Видео
Намский тракт: обочина — полоса для тех, кто спешит
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
15.07.2017, 12:04
Спорт
Алданские призеры якутской Олимпиады
15.07.2017, 8:58
Столица
Жители домов по Бестужева-Марлинского и Федора Попова обсудили предстоящий ремонт
15.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 15 июля 2017 г.
15.07.2017, 0:42
Желток
Видео
Великая пятничная очередь на паром
15.07.2017, 0:36
Общество
Сегодня день рождения главы, директора театра и художницы
14.07.2017, 23:18
Экономика
Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА
14.07.2017, 21:03
Красота & Здоровье
Академик Кулаков: Для нас самих эта конференция представляет большой интерес
14.07.2017, 20:56
Происшествия
Рекомендации при возникновении задымления
14.07.2017, 18:10
Общество
Объявляется Конкурс на предоставление грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017»​
14.07.2017, 18:00
Происшествия
В Якутске дым от лесных пожаров, бушующих на территории республики
14.07.2017, 17:55
Происшествия
Торговец пушниной в Алданском районе задолжал государству 25 миллионов рублей
14.07.2017, 17:45
Происшествия
Алименты за свободу
14.07.2017, 17:33
Происшествия
В Алдане задержан руководитель промышленного участка при даче взятки должностному лицу
14.07.2017, 17:20
Общество
Сотрудница медчасти УФСИН награждена медалью Федора Гааза
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
14.07.2017, 17:09
Республика
За Играми Манчаары смог наблюдать каждый якутянин
14.07.2017, 16:58
Общество
Главврач РБ №2 о телемедицине
14.07.2017, 16:48
Культура & Образование
Межрегиональная конференция школьников «Всемирное наследие в руках молодых» прошла на Ленских столбах
14.07.2017, 16:30
Столица
Благоустройство Якутска: на улицах установлены новые урны
14.07.2017, 16:23
Столица
Год добра: в Якутске открылась Всероссийская ярмарка меда
14.07.2017, 16:09
Республика
В Мирном идут юбилейные торжества
14.07.2017, 15:58
Общество
Верхневилюйский улус – лидер по количеству трезвых сел
14.07.2017, 15:48
Столица
В Якутске проводится конкурс видеороликов «Сохраним экологию родного Якутска»
14.07.2017, 15:39
Общество
В Кангалассах прошел «Суд над мусором»
14.07.2017, 15:29
Происшествия
Девушка с пивом вывела участковых на магазин, нарушающий закон
14.07.2017, 15:20
Происшествия
Задержан в трюме корабля
14.07.2017, 15:10
Столица
В аэропорту Якутска открылась фотовыставка, посвященная птицам Якутии
14.07.2017, 15:10
Общество
ГИМС: надувные игрушки и матрацы опасны для плавания!
14.07.2017, 14:59
Общество
ЦЭС: Сегодня в Горном улусе отключений не будет
14.07.2017, 14:46
Общество
В Якутии стартует Международный профессиональный конкурс машинистов
14.07.2017, 14:35
Культура & Образование
Эвенкийский фестиваль-конкурс «Аюкта» приглашает детские коллективы
14.07.2017, 14:28
Финансы
Первый Президент республики Михаил Николаев посетил Алмазэргиэнбанк
14.07.2017, 14:10
Общество
Апелляции и кассации якутских судов будут рассматриваться во Владивостоке и Томске
14.07.2017, 14:00
Столица
В Год добра все участники программы переселения из аварийных домов получат ключи от новых квартир
14.07.2017, 13:05
Общество
В Якутск приезжает правнук полярного исследователя Д.В. Де-Лонга
14.07.2017, 12:55
Республика
Энергетики готовы приступить к эксплуатации Якутской ГРЭС-2
14.07.2017, 12:50
Столица
В Якутске появится 12 новых социальных объектов     
14.07.2017, 12:47
Культура & Образование
Волонтеры приемной комиссии рассказали о своей работе
14.07.2017, 12:38
Происшествия
Ребенок во дворе попал под колесо автомобиля
14.07.2017, 12:30
Культура & Образование
Михаил Присяжный: Целевой подготовкой охвачено свыше 4000 студентов
Архив новостей
Столица
17 июля 2017, 10:50
71

Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой

В мае 2017 года Якутским природоохранным прокурором в адрес директоров МАУ «Кинотеатр Лена», ООО «Якутскобувь», ООО «Бэксэк»  внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды в части постановки на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По истечении предусмотренного законом месячного срока письменная информация о рассмотрении представления и принятых мерах данными организациями в прокуратуру не представлена.

Якутская природоохранная прокуратура возбудила в связи с этим в отношении должностных лиц дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения виновные оштрафованы.

Нарушения закона по требованию прокурора устранены.

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
11.07.2017, 15:48
Общество
Экстра
Резонанс
Якутский священник арестован за развращение мальчиков
11.07.2017, 12:42
Спорт
Видео
Скандал
Скандал на «Играх Манчаары»: вдруг вы пропустили
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
11.07.2017, 13:33
Политика
Подследственного Бориса Попова выдвинули на должность главы Нюрбинского района Якутии
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
17.07.2017

Установлено 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров в Якутии

Фотофакт
Желток
16.07.2017

Валерий Меладзе дал концерт в Якутии

Анонс
Красота & Здоровье
16.07.2017

О режиме работы поликлиник Якутска 16 июля 2017 года

Происшествия
16.07.2017

В Якутске сгорел дом

Происшествия
15.07.2017

В Якутии за двое суток в ДТП попали четверо несовершеннолетних    

Экономика
14.07.2017

Антон Силуанов возглавил Наблюдательный совет АЛРОСА

Позитив
Общество
14.07.2017

Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!

Происшествия
14.07.2017

В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики