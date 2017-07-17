Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой

В мае 2017 года Якутским природоохранным прокурором в адрес директоров МАУ «Кинотеатр Лена», ООО «Якутскобувь», ООО «Бэксэк» внесены представления об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды в части постановки на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По истечении предусмотренного законом месячного срока письменная информация о рассмотрении представления и принятых мерах данными организациями в прокуратуру не представлена.

Якутская природоохранная прокуратура возбудила в связи с этим в отношении должностных лиц дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения виновные оштрафованы.

Нарушения закона по требованию прокурора устранены.