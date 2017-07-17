Известную якутянку ограбили в Америке

Покерное семейство Иван Демидов и Лика Герасимова, вместе с их сыном Гришей, отправились в США не только на WSOP, а также путешествовать по всему западному побережью Америки.

Иван, уже остыл к мировой покерной серии, поэтому не играет турниры в Лас-Вегасе, а вот Лика решила сыграть в паре турниров. В том числе в Главном Событии WSOP 2017, где она перешла в третий день, сообщает cardmates.net.

Вылетев с женского турнира в конце прошлой недели Лика полетела на два дня в Сан-Франциско (Калифорния), к мужу и сыну. Там девушку ждал неприятный сюрприз. Когда семейство отправилось на игровую площадку, кто-то разбил стекло в арендованном Демидовом Mercedes и украл с багажника рюкзак Лики, в котором помимо прочего находились документы девушки (паспорт) и ключи от арендованного в Лас-Вегасе Chrysler. Телефон, деньги и кредитки, к счастью Герасимовой, она взяла с собой.

По словам покеристки, в первую очередь ей пришлось обратиться в полицию, написать заявление и получить бумаги, необходимые для восстановления документов.