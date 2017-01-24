Известная журналистка поделилась фото… эротического массажа!



Примадонна якутской эстрады САХАЯ отдыхает с семьей в Доминиканской республике. Она энергично исполняет якутский танец на белом песке Карибского моря, видео которого разместила в своем фейсбуке.



Известная журналистка, корреспондент газеты «Киин куорат», писательница и шоумэн Натали ПРОТОПОПОВА разместила в своем инстаграме на обозрение своих многочисленных подписчиков провокационное фото, на котором ей делают эротический массаж в Египте. Звезда журналистики предупредила, что заблокирует тех своих подписчиков, кто плохо отзовется об ее потрясающем отдыхе.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото из соцсетей.