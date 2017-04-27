Известное якутское СМИ лишилось главного редактора

Сегодня стало известно, что Виталий Андрианов покидает пост главного редактора республиканской общественно-политической газеты «Якутия» в связи с переездом на постоянное место жительства в другой город.

«В середине апреля сложились благоприятные обстоятельства для реализации нашей давней семейной мечты — переезда в Санкт-Петербург. Поэтому я слагаю с себя полномочия главного редактора газеты «Якутия», — заявил Виталий Андрианов.

Напомним, Андрианов был назначен главредом издания в январе 2016 года.

«Я трудился в редакции во время реформ. Мы провели сложный процесс смены формата, поиска новых решений для газеты. В основном эта работа завершена, и я считаю свою миссию выполненной, поэтому у меня нет ощущения незавершенности. Мне посчастливилось быть редактором столетней газеты, встретить с «Якутией» вековой юбилей. Я благодарен судьбе за такой подарок, за опыт работы в главной газете республики, за коллектив, с которым был все это время. Но пришла пора делать следующий шаг в жизни. Спасибо, «Якутия»! До свидания, «Якутия»!» — сказал он.

Временно исполняющим обязанности главного редактора назначен политический обозреватель «Якутии» Федор Григорьев.