Известная художница из Сербии подарила Якутску свою картину

В знак дружбы между народами художница из Сербии Стефания Велькович подарила городу Якутску свою новую работу – картину с изображением священного дерева. Как поделилась сама Стефания, к написанию картины ее вдохновил якутский праздник Ысыах.

«Между сербской и якутской культурой есть много общего, об этом я узнала, посетив национальный праздник Ысыах, который произвел на меня неизгладимое впечатление. Меня тронуло до глубины души то, как якуты ценят и чтят традиции своих предков», — сказала художник и дизайнер Стефания Велькович.

Подаренная картина содержит в себе якутские и сербские мотивы. Художница вручила картину и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Евдокии Евсиковой. Также Стефания передала благодарственное письмо и вручила книгу о реке Морава от имени мэра города Парачин, в котором она живет. В свою очередь, Евдокия Евсикова выразила благодарность художнице вручив ей памятный сувенир в виде герба города Якутска.

«Якутск – один из старейших городов на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В прошлом году городу исполнилось 385 лет. В XVII — XVIII веках именно здесь сформировывались все экспедиции, благодаря которым были открыты города на Дальнем Востоке, в Северной Америке и Аляске»,- отметила Евдокия Евсикова.

Стефания Велькович поблагодарила руководство города Якутска за теплую встречу, а также выразила желание помочь якутским художникам, которые захотят посетить Сербию.

Художница прилетела в Якутск в рамках пятой международной якутской биеннале современного искусства BY-18.