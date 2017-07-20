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20 июля 2017, 17:15
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Извергов приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы

Двое изнасиловали и убили женщину, занимались грабежами и разбоем. Сегодня им вынесли приговор.

Сегодня Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 (изнасилование с применением насилия группой лиц по предварительному сговору), п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража, с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 161 (грабеж), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 (грабеж с применением насилия группой лиц по предварительному сговору), трех эпизодов ч. 2 ст. 162 (разбой с применением и угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что подсудимые Ф. и К. в мае 2016 года обманом заманили ранее незнакомую им девушку в район мкр. Марха с целью совершения полового акта, где в одном из безлюдных мест Ф. предложил ей вступить в интимную близость. Получив отказ, подсудимые удерживая потерпевшую за руки, совершили её изнасилование.

При сообщении девушкой о своем намерении обратиться в правоохранительные органы,  подсудимые с целью сокрытия совершенного ими преступления, попытались удушить ее, затем перерезать горло, после чего нанесли ей не менее трех ударов диском колеса по голове. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Продолжая свою преступную деятельность на территории г. Якутска,  подсудимые Ф. и К. в период с мая по июнь 2016 года также совершили ряд тяжких и средней тяжести преступлений против собственности связанных с хищением сотовых телефонов, денежных средств и другого имущества потерпевших.

В суде подсудимые вину в совершении инкриминируемых преступлений признали полностью и просили о снисхождении при назначении наказания.

С учетом мнения государственного обвинителя, Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил гр. Ф окончательно к 20 годам лишения свободы,  гр. К.  к 19 годам лишения свободы с отбыванием обоими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил  в законную силу и может быть обжалован сторонами уголовного процесса.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики 
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