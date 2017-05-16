Изобретение специалистов СВФУ исключит фактор случайности в мас-рестлинге!

фото: Вадим СКРЯБИН / специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

Стартовое устройство для мас-рестлинга, разработанное специалистами Центра олимпийских и национальных видов спорта Северо-Восточного федерального университета, позволит повысить объективность судейства и исключить спорные моменты, которые возникают во время проведения национального соревнования.

Устройство представляет собой блок механизмов для удерживания палки в нейтральном для соперников положении перед стартом. «Старт считается ключевым моментом в этом виде спорта. От того, кто и как закрутил или захватил снаряд, зависит исход состязания. Часто возникает много препирательств по поводу того, что судья засуживает конкурента. Наше устройство позволить полностью урегулировать этот вопрос, ставя обоих участников в абсолютно равное положение», – говорит соавтор патента, директор центра Петр КРИВОШАПКИН.

Петр Кривошапкин добавил, что также получено одобрение на второй патент в сфере мас-реслинга – стартовое устройство для двух крепко соединенные между собой палок, чтобы оба спортсмена удерживали снаряд в одинаковом захвате. «Нам необходимо подготовить промышленные модели для проведения объективного тестирования обоих устройств. Для этого мы намерены привлечь технарей университета. После проведения лабораторных испытаний будем внедрять прибор в соревнования», – делится планами разработчик.

По его мнению, устранение неточностей судейства будет способствовать продвижению мас-рестлинга как увлекательного вида спорта на мировой спортивной арене. «Перетягивание палки – очень зрелищное и динамичное состязание, уже завоевавшее внимание широкой публики. Уверен, что исключение фактора случайности при определении победителя схватки будет содействовать еще большей популяризации», – подытожил Петр Кривошапкин.