Изобилие якутского стола на якутской Рублевке – в «Туhулгэ»!

На неофициально названной якутской Рублевке – по Сергеляхскому шоссе открылся магазин фермерской продукции – «Туhулгэ». В этом районе всегда ощущалась нехватка таких точек, где всегда можно купить свежую, экологически чистую продукцию.

Магазин находится в очень удобном месте: на остановке «Гимеин». Здесь вы сможете найти все основные виды продукции, которая производится у нас в Якутии, в улусах.

Мясная продукция:

Жеребятина

Говядина

Харта

Хаан

Потроха

Мясные полуфабрикаты: котлеты, фрикадельки, пельмени, голубцы и т.д.

Молочная продукция:

молоко

сливки

куерчэх

сорат

кефир

сметана

сливки

чохоон

чохоон с лепешкой

сливочное масло

Рыба:

караси

омуль

чир

ряпушка.

Варенье разных сортов.

Продукция от местных производителей: » Дабаан», «Дойдум аhа», » Мясков», «Сахаконсервпродукт», »

Туймаада-агроснаб», полуфабрикаты из Амги.

Еще одной точкой здоровья и здорового питания на карте Якутска стало больше!

Магазин находится на остановке «Гимеин». Очень удобно для жителей Сергеляхского шоссе, а также по пути в Национальный Центр медицины.

Режим работы: с 10 до 21 часа

Справки по телефону: 711552 701320.

Заходите, всегда свежая продукция!

Поддержим своих якутских производителей и будем здоровы!