Изобилие якутского стола на якутской Рублевке – в «Туhулгэ»!

На неофициально названной якутской Рублевке – по Сергеляхскому шоссе открылся магазин фермерской продукции – «Туhулгэ». В этом районе всегда ощущалась нехватка таких точек, где всегда можно купить свежую, экологически чистую продукцию.
Магазин находится в очень удобном месте: на остановке «Гимеин». Здесь вы сможете найти все основные виды продукции, которая производится у нас в Якутии, в улусах.
Мясная продукция:
Жеребятина
Говядина
Харта
Хаан
Потроха
Мясные полуфабрикаты: котлеты, фрикадельки, пельмени, голубцы и т.д.
Молочная продукция:
молоко
сливки
куерчэх
сорат
кефир
сметана
сливки
чохоон
чохоон с лепешкой
сливочное масло
Рыба:
караси
омуль
чир
ряпушка.
Варенье разных сортов.
Продукция от местных производителей: » Дабаан», «Дойдум аhа», » Мясков», «Сахаконсервпродукт», »
Туймаада-агроснаб», полуфабрикаты из Амги.
Еще одной точкой здоровья и здорового питания на карте Якутска стало больше!
Магазин находится на остановке «Гимеин». Очень удобно для жителей Сергеляхского шоссе, а также по пути в Национальный Центр медицины.
Режим работы: с 10 до 21 часа
Справки по телефону: 711552 701320.
Заходите, всегда свежая продукция!
Поддержим своих якутских производителей и будем здоровы!
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