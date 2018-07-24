Износ системы водоснабжения и канализации в Нерюнгри составляет более 90%

План мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города Нерюнгри обсудили министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов, заместитель главы Нерюнгринского района Анна Лысенко и руководство АО «Нерюнгринский городской водоканал». Встреча прошла 20 июля в рамках рабочей командировки Данила Саввинова в Нерюнгринский и Алданский районы.

На сегодняшний день износ сетей водоснабжения составляет 98 %, а канализационных сетей – 91 %.

«В 70-е годы, когда город Нерюнгри активно строился, вся инфраструктура возводилась одномоментно, поэтому сейчас все разом приходит в упадок. Многое изменилось: технические характеристики, потоки и объемы потребления воды», — отметил генеральный директор АО «Нерюнгринский городской водоканал» Алексея Куликова.

В ходе встречи министр посетил канализационные очистные сооружения п. Серебряный Бор (КОС), где планируется реконструкция системы обеззараживания. Вместо хлора для обеззараживания сточных вод будет применяться гипохрорид натрия. Для этого будет использоваться электролизная установка «ХЛОРЭФС». Такая же установка будет применяться и для обеззараживания питьевой воды. Проектная мощностьКОС составляет 44 тыс. м3в сутки. Однако фактический объем обработки стоков составляет 16-17 тыс. м3 в сутки.

Также глава ведомства осмотрел насосные станции 2-го и 3-го подъема, канализационную станцию №6. На насосной станции 2-го подъема Омулинского водозабора предполагается замена насосного оборудования, электроснабжения и строительство двух резервуаров чистой воды объемом 800 куб. м. Имеющиеся резервуары пребывают в аварийном состоянии.

Во избежание потерь в сетях будут заменены магистральные водоводы, реконструированы сети водоснабжения и водоотведения. Управление всем комплексом водоснабжения и водоотведения будет осуществляться автоматизированной системой управления (SCADA), которая позволит снизить уровень утечек и осуществить полномасштабный контроль системы и оприборивание на границах раздела с транспортировщиками.

По результатам открытого конкурса определен генеральный проектировщик объекта ООО «ТехносервАС». До конца года планируется разработать проектно-сметную документацию и получить положительную оценку государственной экспертизы.

Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри начнется в 2019 году. Завершение всего комплекса мероприятий планируется в 2020 году. Проект оценивается в 608,6 млн рублей, в том числе 396 млн рублей из федерального бюджета, 4 млн из республиканского бюджета и 208,6 млн рублей за счет внебюджетных средств.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы по подготовке объектов Нерюнгринского водоканала к зиме. На сегодняшний день исполнение плана подготовки к осенне-зимнему периоду составляет 55 %. На ремонтную программу запланировано выделить 21 млн рублей. В настоящее время ведется промывка сетей водоснабжения и водоотведения. Небольшие отставания от графика отмечаются в канализационных сетях, где происходят довольно часто аварийные отключения. Оперативное проведение работ осложняется отсутствием специализированной техники. В текущем году предприятие ставит задачу приобрести каналопромывочную машину.

Напомним, что реконструкция системы водоснабжения и водоотведения г. Нерюнгри вошла в перечень приоритетных объектов Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия).