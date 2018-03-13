Изнасилованная девушка выжила, притворившись мертвой

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя за изнасилование и покушение.

По данным следствия, ночью 4 марта молодой человек в состоянии алкогольного опьянения силой завел свою знакомую в помещение одного из домов, где совершил изнасилование.

Девушка сообщила о своем намерении обратиться в правоохранительные органы, и злоумышленник нанес ей несколько ударов по голове и телу металлическим багром.

Потерпевшая притворилась мертвой, и молодой человек, полагая, что совершил убийство девушки, скрылся с места преступления.

Спустя непродолжительное время он был задержан. 6 марта 2018 года по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.