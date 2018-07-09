Изменился режим работы Центра обслуживания потребителей в Якутске

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют об изменении режима работы специалистов, занимающихся приемом заявок и выдачей документов по технологическому присоединению к электрическим сетям в Центре обслуживания потребителей по адресу улица Федора Попова, 21(окна №12, №13, №14, №15).

С 9 июля 2018 года устанавливается следующий график работ.

08:00-12:00 – прием документов по техприсоединению, консультация потребителей.

12:00-13:00 – обеденный перерыв.

13:00-16:00 – выдача готовых документов, консультация потребителей.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Напоминаем, что подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям возможно также с помощью сервиса «Личный кабинета»на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго»(https://yakutskenergo.ru/).

Энергетики просят потребителей проявлять осмотрительность и не прибегать к услугам третьих лиц. По вопросам технологического присоединения следует обращаться в Центр обслуживания потребителей города Якутска по телефону+7 (4112) 49-84-98.