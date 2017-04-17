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17 апреля 2017, 17:47
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Изменился порядок оформления индивидуальных жилых домов

В начале этого года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», существенно облегчающий оформление права собственности на жилые дома. Касаются изменения строений, расположенных на земельных участках ИЖС или предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Порядок оформления складывается из нескольких основных этапов:
Шаг 1. Технический план. Обращаемся к кадастровому инженеру, который подготовит технический план здания. По новым правилам он представляет собой электронный документ. После подготовки технического плана здания, кадастровый инженер-исполнитель заверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. Но по желанию заказчика его могут выдать и на бумажном носителе. Для подготовки техплана требуются:
— разрешение на строительство жилого дома;
— проектная документация (при ее наличии) или декларация об объекте недвижимости (в случае, если проектная документация не изготавливалась);
— паспорт заявителя или его представителя.
Шаг 2. Кадастровый учет плюс регистрация. После того, как технический план готов, Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) поставит дом на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности. Теперь две эти процедуры совершаются одновременно. — Для этого подается лишь одно заявление с приложенным к нему вышеупомянутым техническим планом на электронном диске. Если в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право собственности на участок, на котором расположено строение, то потребуется и правоустанавливающий документ на земельный участок. В случае, если земля ранее была оформлена, данный документ не требуется, — уточнил Павел Григорьев. Подать заявление можно лично в любом филиале кадастровой палаты или МФЦ. Есть вариант отправить его через единый портал государственных и муниципальных услуг или официальный сайт Росреестра. Или почтой: заказным письмом с уведомлением и объявленной ценностью при его пересылке, вложив опись отправляемых документов. Если у вас есть усиленная электронная подпись — отправляйте заявку по электронной почте.
Шаг 3. Получите документ! Через 10 или 12 дней, если заявление подавалось в МФЦ, собственник (или его представитель) получит единый документ о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Напоминаем, что ранее выдавалось два документа: кадастровый паспорт и свидетельство о регистрации. Теперь это не документ с учетными номерами и водяными знаками, а просто выписка (фактически — справка) из Единого государственного реестра недвижимости.

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Источник: Пресс-центр Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия)
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