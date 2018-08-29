Изменилась схема движения автобуса №16

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 03 сентября 2018 года в рамках проведения ремонтных работ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Бестужева Марлинского: от пересечения улицы Бестужева Марлинского с улицей Кальвица до пересечения улицы Бестужева Марлинского с улицей Труда, будет изменена схема движения автобусного маршрута №16.

Автобусный маршрут будет осуществлять движение в объезд улицы Бестужева Марлинского, по улице Дзержинского – Кальвица – Бестужева-Марлинского – Федора Попова — Дзержинского, и далее по маршруту.