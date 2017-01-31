Изменения в маршруте автобуса №3

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что по многочисленным просьбам жителей городского округа регулярный городской маршрут № 3 будет осуществлять заезд на привокзальную площадь Аэропорта «Якутск».

Также будет организован маршрут «3 терминал», по которому с грузового терминала Аэропорта ежечасно с 08.00 до 21.00 часов будут следовать автобусы.

Расписание движения городского автобусного маршрута №3 на декабрь, январь, февраль.

Интервал движения с понедельника по пятницу с 06:40 до 7:00 – 10 мин.

С 07:00 до 09:20 – 7 мин.

С 09:20 до 18:32 – 8 мин.

С 18:32 до 19:12 – 10 мин.

С 19:12 до 19:36 – 12 мин.

С 20:00 до 21:00 вечерние дежурные графики.

Количество подвижного состава для выполнения графиков – 24

Время отдыха 20 минут.

Время обеда 20 минут.